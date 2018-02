Más famosos le entra a la política

TORREÓN, COAH.-

Varios artistas como Eduardo Capetillo y 'La Güereja' han dejado los escenarios por la política

Silvia Pinal, Laura Zapata y Roberto Palazuelos son algunos actores mexicanos que han probado suerte en la política.

En este 2018, se acercan las elecciones presidenciales, estatales y municipales. Como era de esperarse, otras celebridades ya se apuntaron para obtener un cargo público.

Eduardo Capetillo, María Elena Saldaña "La Güereja", Susana Harp, María Rojo y Sergio Mayer son los integrantes de la farándula que han ingresado a la clase política.

MARÍA ELENA SALDAÑA "LA GÜEREJA"

El partido Nueva Alianza designó a la actriz de comedia María Elena Saldaña, conocida como "La Güereja" para contender por una diputación federal por el segundo Distrito con sede en Jiutepec, Morelos.

Tal y como ocurrió con Capetillo, el anuncio de María Elena fue muy comentado en redes sociales. Algunos usuarios le reprocharon a la actriz que hubiese entrado a la política mexicana.

EDUARDO CAPETILLO

Eduardo Capetillo obtuvo a mediados de febrero la constancia del Partido Revolucionario Institucional (PRI) para ser su candidato a la alcaldía del Municipio de Ocoyoacac, en el Estado de México.

El ex integrante de Timbiriche empleó las redes sociales para mostrar el documento que lo avala como candidato del lugar en el que actualmente vive junto a su esposa, Biby Gaytán y sus hijos. Su ingreso a la política se volvió tendencia en redes sociales.

SERGIO MAYER

El actor Sergio Mayer es candidato de Morena por el Distrito 6 que incluye las delegaciones Magdalena Contreras y Álvaro Obregón. Con anterioridad, Sergio había criticado a dicho partido, pero cambió de opinión.

El también cantante recién dijo que nadie lo invitó ya que estuvo tocando puertas y hasta pasó por un proceso de selección.

MARÍA ROJO

La primera actriz María Rojo fue nombrada el seis de febrero pasado como la candidata a la gubernatura de la alcaldía de Coyoacán.

Anteriormente, la actriz de películas como La boda de Valentina había ocupado los cargos de diputada federal, senadora plurinominal y delegada de la misma demarcación por el Partido Revolución Democrática (PRD).

SUSANA HARP

La cantante Susana Harp es la coordinadora de organización de Morena. En noviembre pasado fue nombrada candidata Morena al Senado.

En este 2018, Susana Harp y Rosendo Serrano serán los candidatos de Morena al Senado en Oaxaca.

ERNESTO D'ALESSIO

El actor y cantante Ernesto D'Alessio podría ser diputado plurinominal por el Partido Encuentro Social, así lo hizo saber en una reciente entrevista con el diario El Universal.

"Me quieren postular el Partido Encuentro Social como plurinominal, como diputado federal. No es un hecho todavía, hay muchas cosas que yo me tengo que plantear y que seguramente el partido me tiene que plantear a mi", dijo el hijo de Lupita D'Alessio.

