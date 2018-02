Genera confusión cheque con finiquito

TORREÓN, COAH.-

TORREÓN, COAH







COMENTAR

Aunque sólo tenía un mes en funciones, el Simas Torreón emitió un cheque de finiquito por 87 mil 287.47 en favor de Rosario Jiménez Sifuentes, directora jurídica del organismo.

El 3 de enero asumió el cargo, pero el 9 de febrero solicitó por escrito licencia para separarse de su cargo para contender por un puesto de elección popular por el PAN.

Pero ayer el gerente del Simas, Juan José Gómez asegura que ni se pagó el cheque y que Jiménez Sifuentes sigue en su puesto.

Muestra original del documento y se hace acompañar de la directora jurídica.

Juan José Gómez, gerente del Simas y Claudio García Núñez, gerente de Servicios Administrativos autorizaron el cheque por el monto señalado a cargo de Santander y bajo el folio 0003099, con fecha 14 de febrero a favor de Rosario Jiménez Sifuentes.

Y pese a que el documento de respaldo indica "Fecha de Baja 9 de Febrero 2018", Rosario Jiménez Sifuentes supuestamente sigue en el Simas.

Juan José Gómez Hernández reconoce que firmó el documento y muestra el original. "El cheque no ha sido cobrado", asegura.

"Fue un error la expedición de ese documento, de parte del encargado de Recursos Humanos, Claudio García Núñez y no existe ninguna ilegalidad porque el documento no ha sido cobrado".

Pese a que en la póliza de autorización aparece su firma de autorización, indica que desconoce la razón del finiquito tan elevado cuando la persona apenas tenía un mes laborando.

"Es más hay que cancelarlo en este momento porque no se ha cobrado y la muestra es que aquí está a la vista y tan no ha sido cobrado que no se ha llevado a la Junta de Conciliación y Arbitraje", dijo.

Lo que el funcionario no aclaró es la causa por la que la fecha de baja es el 9 de febrero, el cheque se expidió el 14 de febrero y este martes 27 de febrero seguía vigente, es decir, sin cancelarse.

"Puede haberse hecho todo el trámite, pero que se haya entregado el cheque es otra cosa, aquí está”. — JUAN JOSÉ GÓMEZ, Gerente del Simas

Al respecto, Rosario Jiménez Sifuentes -quien asegura seguir trabajando como directora jurídica- se deslinda de la existencia del cheque, de que haya causado baja del Simas y además, dice estar a la espera que le den permiso para ausentarse por 15 días.

"Entendemos que aquí hay mucho trabajo que hacer".

Explica que entró a laborar al Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento el 3 de enero, luego solicitó permiso el 9 de febrero, por temas personales, "es un tema muy personal mío lo que nosotros estamos esperando que se acuerde, se resuelva. Todavía no se analiza lo de la licencia, no me he ausentado ningún día. El hecho de que se haya pedido licencia no quiere decir que ya se proceda".

Con relación al cheque expedido, dice desconocer la existencia del cheque, "ese cheque no lo he visto, la realidad es que me acabo de enterar por usted. Nosotros solicitamos un permiso, pero estamos a expensas que se acuerde, yo desconozco de ese cheque, no se, yo creo que debe haber una confusión".

Rosario Jiménez se deslinda y dice que "estoy a la espera de que me digan si se me aprueba o no la licencia, la pedí por 15 días, pero todavía no se resuelve por parte de recursos humanos".





El cheque original. Este cheque fue expedido el 14 de febrero por finiquito de un mes de trabajo. Hasta ayer no se pagaba. (CORTESÍA)

Etiquetas: Simas torreonSIMAS

Más de Torreón

... Anterior Siguiente ...