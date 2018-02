Degradan acreditación de seguridad a Jared Kushner

WASHINGTON, EU.-

La acreditación de seguridad de Jared Kushner, uno de los principales colaboradores de la Casa Blanca y yerno del presidente Donald Trump, fue degradada, lo que le restringirá considerablemente su acceso a información clasificada, según dos personas enteradas de la decisión.

Kushner estuvo trabajando durante más de un año con una acreditación provisional que le permitía acceder a “información compartimentada ultrasecreta/confidencial”.

Ahora solo está autorizado a acceder a información “secreta”, una categoría menor, de acuerdo con un funcionario de la Casa Blanca y con una persona familiarizada con la decisión, quienes solicitaron el anonimato porque no estaban autorizados a hacer declaraciones públicas sobre el asunto.

La noticia del martes desató fuertes conjeturas entre los aliados de Trump de que los días de Kushner en la Casa Blanca podrían estar contados.

También el martes se anunció la partida de un tercer aliado de Kushner en el Ala Oeste en igual número de meses. Y la selección de un aliado de Kushner para que sea el director de campaña de Trump en el 2020 parecía ser indicio de que el yerno del mandatario podría desempeñar un papel conveniente en ella cuando concluyan sus responsabilidades en la Casa Blanca.

Kushner perdió su acceso a los secretos más profundos de la nación después de que el jefe de despacho, John Kelly, ordenó que los funcionarios de la Casa Blanca con acreditaciones de seguridad provisionales desde antes del 1 de junio de 2017, fueran relegados si no habían recibido el viernes pasado la acreditación permanente. Un funcionario de la Casa Blanca confirmó a The Associated Press que la orden de Kelly fue implementada.

Trump podría haber revertido la medida adoptada por Kelly y conceder en forma unilateral a Kushner la acreditación de seguridad, pero delegó la decisión en el jefe de despacho.

Kushner es uno entre decenas de colaboradores de la Casa Blanca que han estado trabajando sin acreditación de seguridad permanente durante casi un año.

El diario Washington Post informó el martes que funcionarios de al menos cuatro países habían discutido en privado cómo podrían manipular a Kushner aprovechando sus complejas sociedades de negocios, sus dificultades financieras y su falta de experiencia en política exterior.

Tales naciones son Emiratos Árabes Unidos, China, Israel y México, según el Post, con base en declaraciones de funcionarios y exfuncionarios estadounidenses que estaban al tanto del contenido de informes de inteligencia sobre el asunto.

De acuerdo con el diario, se desconoce si alguno de esos países había actuado sobre lo discutido, pero señaló que los contactos de Kushner con funcionarios de gobiernos extranjeros habían suscitado preocupaciones al interior de la Casa Blanca y estaban entre las razones por las que el yerno no había recibido aún la acreditación de seguridad permanente.





