Formaliza Maduro su candidatura por la reelección

CARACAS, VENEZUELA.-

CARACAS, VENEZUELA







COMENTAR

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, formalizó hoy ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) su candidatura por la reelección en los comicios del 22 de abril próximo, con el apoyo de una alianza popular de 10 partidos políticos.

Maduro presentó su candidatura apoyado principalmente por el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), el Movimiento Somos Venezuela y el Partido Comunista de Venezuela (PCV), entre otros.

La presidenta del CNE, Tibisay Lucena, le entregó el comprobante que lo acredita como candidato por los 10 partidos que conforman el Gran Polo Patriótico.

Antes, Maduro le presentó a Lucena un ejemplar de su programa de gobierno, el llamado Plan de la Patria de 2025, con el cual se propone profundizar las acciones del proyecto socialista y atender los desafíos de una economía postrada por la depresión e hiperinflación.

Luego, en un discurso ante cientos de partidarios reunidos en la Plaza Diego Ibarra, en el centro de Caracas, señaló que está seguro del triunfo, pero llamó a sus partidarios a estar atentos ante un escenario en el que la oposición finalmente no inscriba candidatos para las elecciones adelantadas del 22 de abril.

Señaló que frente a cualquier escenario, con participación o no de la oposición, los chavistas deben prepararse para lograr un triunfo con 10 millones de votos que es una meta que reflotó Maduro luego que el fallecido mandatario Hugo Chávez no pudo lograrla en tres reelecciones.

El padrón para las próximas elecciones totaliza 20,7 millones de electores.

“Estoy preparado espiritual, moral, físicamente para este reto. A mí si me funciona el motor. Estoy preparado electoralmente, pero les pido que nos preparemos en cada hogar”, señaló.

Asimismo, instó a sus partidarios a prepararse “milimétricamente” ante el escenario en el que la oposición inscriba un candidato y se presente una elección entre dos oponentes políticos y también frente al escenario en el que la oposición decline participar y llame a la abstención y boicot electoral para luego “buscar un golpe de Estado”.

“No nos conocen, no saben que lo que ellos quieren nosotros queremos”, dijo y se declaró “hijo” del llamado el Caracazo de 1989, del cual se cumplen hoy 29 años y que provocó un sacudón social con saqueos y pillaje antes de que el Gobierno enviara a las calles a los militares para terminar los desórdenes.

Maduro dijo que espera obtener una “gran victoria” y anunció que el día después de la elección, iniciará una gran ofensiva para construir una nueva economía que esté al servicio del pueblo, que satisfaga las necesidades verdaderas de la economía.

“Hoy entregamos el plan de la Patria 2025 para construir la prosperidad económica. Estoy deseoso de que llegue la fecha de las elecciones porque quiero despejar el camino para dedicarme única y exclusivamente, desde que gane las elecciones, a las grandes tareas de la economía, de la prosperidad, de la renovación de la esperanza del pueblo”, aseveró.

Afirmó que el CNE ha dado todas las garantías a los políticos para que se inscriban para participar en las elecciones. Señaló que la “única” garantía que no le dará a la oposición será “que nos ganen las elecciones. Eso no se los voy a dar nunca”.

Agregó que las garantías electorales fueron incrementadas con condiciones previstas en un acuerdo que firmó el propio gobierno tras las fracasadas negociaciones con la oposición en República Dominicana.

“Ellos no se inscriben es por orden del imperialismo, porque saben que al pueblo de Venezuela no le gana una elección presidencial de ninguna forma y ellos, cuando no ganan, gritan fraude y cuando es evidente que van a perder no participan”, aseveró.

El líder del partido opositor Alianza Progresista (AP), Henri Falcón, anunció que formalizará su candidatura antez de que se venza este día el lapso de 48 horas.





Maduro presentó su candidatura apoyado principalmente por el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), el Movimiento Somos Venezuela y el Partido Comunista de Venezuela (PCV), entre otros. (ARCHIVO)

Etiquetas: elecciones venezuela

Más de Internacional

... Anterior Siguiente ...