Otorgan prisión domiciliaria a exalcaldesa de Huetemo, Michocán

Luego de haber permanecido en prisión más de tres años, la exalcaldesa de Huetamo, Dalia Santana Pineda, abandonó las instalaciones del Centro de Reinserción Social “David Franco Rodríguez”, luego de que un juez decidió otorgarle arraigo domiciliario.

El juez modificó la medida cautelar de prisión preventiva al arraigo domiciliario, que aplicará en tanto se resuelve el amparo presentado por la defensa de la indiciada, quien el 16 de mayo del año pasado fue sentenciada a 22 años de prisión por el homicidio de Antonio Gómez Granados, ocurrido en abril de 2009.

Dalia Santana fue detenida en agosto del 2014, cuando estaba en funciones como presidenta municipal de Huetamo, acusada de manera inicial de extorsión, nexos con el crimen organizado y homicidio en agravio de su compadre, Antonio Gómez.

La detención de Santana Pineda se dio en el marco de la estrategia de seguridad que se implementó en Michoacán.

En esos mismos meses fueron detenidos la ex alcaldesa de Pátzcuaro, Salma Carrum; el ex alcalde de Lázaro Cárdenas, Arquimides Oseguera y del ex edil de Apatzingán, Uriel Chávez, a quienes se les señalaba de tener nexos con la delincuencia organizada.





