Difunden video de Ricardo Anaya en boda de Barreiro

En un video subido a redes sociales por panistas que se autodenominan los "Rebeldes" muestra imágenes del hoy candidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya, en la boda de Manuel Barreriro, quien ha sido señalado ante la PGR por testigos como "lavador" de dinero en una operación inmobiliaria con Anaya Cortés.

Ricardo Anaya Cortés respondió en su cuenta de Twitter, y afirmó que como ya lo ha mencionado anteriormente, "yo no le vendí nada a Manuel Barreiro, y sí lo conozco".

Como ya lo he dicho:

1. Yo no le vendí nada a Manuel Barreiro.

2. Sí lo conozco.

Sobre el video: Álvaro Ugalde, mi amigo desde secundaria, me invitó a la boda de su hermana. Por cierto, eso fue hace 13 años.

Ahora resulta que asistir a una boda es prueba de algo indebido.