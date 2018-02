Poca transparencia en Coahuila y Durango

TORREÓN, COAH.-

EL óRGANO FISCALIZADOR DIO A CONOCER LOS RESULTADOS DE SU REVISIóN

TORREÓN, COAH







COMENTAR

El monto observado a Coahuila y Durango por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en el ejercicio fiscal 2016 suma 900 millones de pesos; 700 millones del primer estado en mención y el resto de Durango.

En la tercera entrega de resultados donde la ASF detectó una gestión ineficiente y poco transparente, el ente fiscalizador hizo el desglose de la siguiente manera.

El Fondo de Aportaciones Múltiples recibió observaciones por 90 millones 389 mil pesos, de 480 millones 888 mil pesos que fueron aportados y auditados. La ASF informó que los 90 millones corresponden a recursos no transferidos a los ejecutores (15 millones 389 mil pesos) y por transferir recursos del fondo a otras cuentas bancarias de la entidad por (75 millones de pesos).

Además durante el transcurso de la revisión se determinaron recursos pendientes de ejercer por 45 millones 623 pesos.

El Fondo para la Seguridad Pública recibió observaciones por 73 millones 984 mil pesos, de 177 millones 353 mil pesos auditados, equivalentes al 81 por ciento del monto total entregado (217 millones 873 mil pesos).

Del recurso observado, 73 millones 209 mil pesos fueron traspasados a otras cuentas, mientras que 774 mil son de intereses de las transferencias injustificadas a otras cuentas. Adicionalmente, se observó un subejercicio por 318 mil pesos.

En el fondo de infraestructura social la cantidad observada fue por 32 millones 494 mil pesos, de 60 millones 356 que se entregaron. Las observaciones fueron "por no haber ejercido los recursos reintegrados a la cuenta del fondo" "incluidas las transferencias bancarias a otras cuentas".

Además se detectó un subejercicio de 88 mil pesos.

La ASF señaló además que de las 24 obras y 2 acciones, 8 estaban concluidas y en operación, una fue cancelada y 17 se encuentran en proceso.

La mayor cantidad de recursos observados fue en los Proyectos de Desarrollo Regional y la entrega de los recursos del Gasto Federalizado a los Entes Ejecutores de la Entidad Federativa y sus Municipios.

El primero tuvo observaciones por 260 millones 977 mil pesos de los cuales 260 millones 747 mil pesos fueron por transferencias injustificadas a otras cuentas bancarias y 95 mil pesos de retenciones no enteradas a las instancias correspondientes. En total el recurso auditado fue de 339 millones 919 mil pesos, mismo que se entregó en 2016.

Además la ASF determinó reintegrar a la Tesorería de la Federación 2 millones 407 mil pesos (0.7% de lo asignado) que el Estado y los municipios de: Sabinas, Frontera, Monclova y Saltillo no comprometieron antes del 31 de diciembre de 2016.

En el último fondo en mención el daño fue por 283 millones 631 mil pesos, de los cuales 229 millones 281 mil pesos fueron observados por concepto de transferencias a otras cuentas bancarias y 54 millones 350 mil pesos de saldos en las cuentas bancarias.

Este fondo recibió en 2016 recursos por el orden de los 3 mil 015 millones 551 mil pesos y se auditó el 90 por ciento, es decir 2,725 millones 382 pesos.

DURANGO

En el caso de Durango los fondos el Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, recibió observaciones por 18 millones 615 mil pesos, de 77 millones auditados.

El Fondo de Aportaciones Múltiples por 63 millones 633 mil pesos; lo cual representa el 27.1% de la muestra auditada (235 millones 097 mil pesos) del monto total, la ASF sólo detectó como recuperaciones probables 2 millones de pesos.

La auditoría señala que al 31 de diciembre de 2016, el Gobierno del Estado de Durango no ejerció el 50.9% de los recursos transferidos (377 millones 873 mil pesos), y al 31 de mayo de 2017, no ejerció el 22.5%. Además determinó que el Estado "no presentó la evaluación al desempeño con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitieran medir el grado de cumplimiento de metas y objetivos del fondo".

El Programa de Escuelas de Tiempo Completo también presentó observaciones por un total de 68 millones 745 mil pesos, cantidad que representa el 22.4% de la muestra auditada (307 millones).

En este programa la ASF determinó que "El Gobierno del Estado de Durango no presentó evidencia documental de haber dispuesto de un Programa Anual de Evaluaciones, que compruebe que el ejercicio de los recursos del PETC 2016 se hayan sujetado a evaluaciones de desempeño a fin de verificar el cumplimiento de los objetivos del programa".

En el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados, la ASF determinó irregularidades por 34 millones 678 mil pesos. En 2016 Durango recibió 188 millones 987 mil pesos, de los cuales el importe revisado fue de 125 millones 459 mil pesos (66.4%) .

La ASF señaló que al 31 de diciembre de 2016 el Gobierno del Estado de Durango devengó sólo el 59.0% de los recursos transferidos; y al 31 de mayo de 2017, el 70.5%. Además informó que "de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que, al 31 de diciembre de 2016, sólo se había alcanzado el 13.9% de las metas programadas".

El último fondo con observaciones fue el de Recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades. Durango recibió 106 millones 554 mil pesos en 2016. De estos, la ASF examinó 65 millones 038 mil pesos. Las irregularidades detectadas fueron por un monto de 39 millones 092 mil pesos. La Auditoría determinó que los indicadores utilizados por la ASF, se cumplieron parcialmente, que no se invirtió la cantidad establecida en las Zonas de Atención Prioritaria y el 33 por ciento de los recursos gastados se aplicaron en proyectos que no atienden a la población en rezago social o pobreza del estado.





Indagan. La Auditoría Superior de la Federación dio sus observaciones a Coahuila y Durango.

Etiquetas: observaciones ASF

Más de Nacional

... Anterior Siguiente ...