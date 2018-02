Apuntala AMLO a Alfonso Romo como jefe de gabinete

MONTERREY, NUEVO LEÓN.-

MONTERREY, NUEVO LEÓN







COMENTAR

El precandidato de Morena-PES-PT a la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, apuntaló al empresario Alfonso Romo como su próximo jefe de gabinete, de ganar las elecciones del 1 de julio.

Luego de un encuentro con empresarios en Monterrey, Nuevo León, el tabasqueño fue cuestionado por la prensa sobre si sería Romo su jefe de gabinete.

"Pues claro que sí, Alfonso Romo es un empresario ejemplar, es un empresario que nosotros respetamos mucho. Yo le agradezco, en lo personal, que fue de los pocos empresarios que ha decidido apoyarnos a pesar de la guerra sucia, a pesar de que no le gusta a la mafia del poder, Romo ha seguido apoyándonos, le agradezco mucho", respondió.

López Obrador aprovechó para defender al empresario regiomontano –quien es su estratega de campaña- de una publicación del diario estadounidense The Wall Street Journal, en la cual lo señalan de una opaca transparencia y responsabilidad ética en sus operaciones empresariales.

"Muchas veces esos periódicos inventan noticias, ese periódico en particular, The Wall Street Journal, yo le tuve que demandar porque me difamó, de modo que no por provenir del extranjero una noticia es veraz", expresó.

El precandidato por la coalición Juntos Haremos Historia defendió que Alfonso Romo es un empresario que tiene dimensión cívica y social.

"Es un empresario que merece todo nuestro respeto, tiene todo nuestro apoyo".

Reiteró que, en el caso de Ricardo Anaya, precandidato por la coalición Por México al Frente (PAN-PRD-MC), "sin duda está involucrado en lavado de dinero y sus antiguos amigos lo están denunciado".

Dijo que esa práctica "de la mafia del poder" funciona así: "compran a los dirigentes y luego, cuando se les quieren salir del huacal, los exhiben".

"Le hace lo que a Josefina, que le autorizaron mil millones de pesos para su asociación. Lo mismo de Anaya fue presidente del Congreso, en la Cámara de diputados, en la época de los moches. ‘Maiceaba’ Videgaray, que era secretario de Hacienda, a diputados para que aprobaran el presupuesto, entonces ahí está metido Anaya y lo tienen agarrado", criticó.

Después de una reunión privada con militantes en Nuevo León, López Obrador dijo que le sorprendió la difusión del artículo del WSJ por pate de Televisa, pues la emisora "se había venido portando bien con nosotros y ahora vuelve a su estrategia electoral de siempre, de unirse al régimen para golpearnos".

Expresó su apoyo a Romo, "porque es un empresario que tiene dimensión cívica y social, que merece todo nuestro respeto, tiene todo nuestro apoyo, nos ha ayudado mucho, y por eso es que Televisa está ahora atacándonos".

Agregó que se trata de algo "propio de la temporada, estamos en época de intercampaña y hay todos estos golpes. Nada más que no van a lograr su propósito de afectarnos, a mí me pueden llamar Peje pero no soy lagarto, no soy como los políticos corruptos que están ahora compitiendo, por eso estamos resistiendo, tenemos un escudo protector que es nuestra honestidad y no va a pasar nada, como decía Ponciano Arriaga, entre más me golpean, más digno me siento".

"Yo espero que nadie se enoje, todo esto lo digo de manera fraterna, amistosa, amor y paz, nada de confrontación, no voy a caer en ninguna provocación, estoy comentando algo que ustedes me están preguntando. Si alguien se siente ofendido es por culpa de ustedes, para qué me preguntan", comentó el político tabasqueño.

Afirmó que a pesar de estos ataques, "no va a pasar nada, porque están metidos en un problema serio".

"Están acusados de corrupción, Meade y Anaya. Vengo recomendando que antes del 11 de marzo que se vence el plazo deberían quitarlos porque se van a seguir cayendo, se van a desfondar por completo".

En el caso de Meade aseveró que está involucrado en todos los escándalos de corrupción.

"Los de Chihuahua, los de Rosario Robles. Él tuvo que ver, participó y dio el visto bueno, o se hizo de la vista gorda, es cómplice, está metido".

Y en el caso de Anaya,"sin duda que está involucrado en lavado de dinero", mencionó.

"Y sus antiguos amigos lo están denunciando porque esa es una práctica que hay en la mafia del poder: compran a los dirigentes, les dan dinero y luego cuando se les quieren salir del huacal los exhiben".

En el caso de Anaya, agregó que "un consejo no se le niega a nadie, que mejor lo cambien, ahí está Diego Fernández de Cevallos, ese es más fino".





El precandidato por la coalición Juntos Haremos Historia defendió que Alfonso Romo es un empresario que tiene dimensión cívica y social. (ARCHIVO)

Etiquetas: AMLOlopez obradorelecciones 2018

Más de Nacional

... Anterior Siguiente ...