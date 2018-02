Toma sindicato el Cobaed en Lerdo

LERDO, DGO.-

LERDO, DGO







COMENTAR

El Sindicato de Trabajadores Académicos y Administrativos del Colegio de Bachilleres del Estado de Durango (STAACOBAED) tomó las instalaciones del Cobaed Lerdo.

El delegado del STAACOBAED, Mario Alberto Ibarra Martínez, dijo que los motivos por los cuales fueron tomadas las instalaciones y por lo cual hoy no hubo clases en el plantel educativo, se deben principalmente a incumplimientos del contrato colectivo de trabajo y anomalías con respecto a la reforma educativa en materia laboral.

Recordó que desde el año 2015 se encuentran sujetos a la presentación de exámenes periódicos no obstante dijo que en la práctica las cosas siguen funcionando de manera diferente, señaló que el director Blas Escobedo y que el subdirector administrativo la Mario Nápoles no han presentado dichos exámenes. También crítico el hecho de que Escobedo pertenezca otro sistema educativo como es el Conalep por lo que no tendría la capacidad y conocimiento que por normativa debería tener quién ocupe el cargo de director en el sistema del Cobaed.

Dijo que además actualmente los alumnos no están recibiendo todas sus clases ni a las horas que deben ser, argumentando que son cuatro grupos de sexto semestre los que no reciben la clase de orientación educativa que debe ser impartida por psicólogos trabajadores sociales con los que cuenta la institución de Lerdo, misma que tiene en su plantilla laboral alrededor de 63 maestros más 40 trabajadores tanto administrativos como operativos, todos ellos para dar servicio a mil 300 alumnos divididos en tres turnos: Matutino, vespertino y nocturno aunque la mayor cantidad de alumnos con alrededor de 700 acuden al turno matutino. El sindicato también se quejó de que hay al menos dos maestros que imparten otras materias que tampoco han presentado exámenes y que no pertenecen al sistema del Cobaed.

El sindicato aseguró que el personal directivo a cargo del Cobaed no cumple bien con su función en base además al estado que guardan los edificios que conforman las instalaciones. "Tenemos puertas sin chapa, ventanas con vidrios rotos o sin ellos, graffitis. El plantel está descuidado", dijo el delegado.

Por todos estos señalamientos, dijo, es que el secretario general del STAACOBAED a nivel estatal, Walter Méndez, se reunirá con el director general del sistema de colegios de bachilleres el estado de Durango José Antonio Ramírez Guzmán. El objetivo es llegar a un acuerdo, tras lo cual serán liberadas las instalaciones del plantel. Básicamente el sindicato busca la destitución del director del Cobaed Lerdo pues quiere que sea una persona sistema del Cobaed la que ocupe tal cargo conforme a la normativa bajo la cual se rige este sistema.





El sindicato aseguró que el personal directivo a cargo del Cobaed no cumple bien con su función en base además al estado que guardan los edificios que conforman las instalaciones. (EL SIGLO DE TORREÓN)

Etiquetas: cobaed lerdoCobaed

Más de GP Y LERDO

... Anterior Siguiente ...