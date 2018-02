Posponen visita de Peña Nieto a la Casa Blanca

CIUDAD DE MÉXICO.-

Los planes del presidente mexicano Enrique Peña Nieto para la que sería su primera visita a la Casa Blanca para reunirse con Donald Trump se vinieron a pique, después de una áspera llamada entre ambos líderes que terminó en un impasse sobre el muro fronterizo que el mandatario estadounidense quiere construir en la frontera sur, señaló este sábado en su portal "The Washington Post", que citó como fuente a funcionarios de ambas naciones.

Según la versión de estos funcionarios, que pidieron el anonimato, Peña Nieto preveía realizar un viaje oficial a Washington este mes o a principios de marzo, pero decidió no hacerlo después de que el magnate se negara a afirmar en público la posición de México de que no financiaría la construcción del muro.

Los presidentes habrían dedicado gran parte de los casi 50 minutos que duró la llamada, realizada el 20 de febrero pasado, a hablar sobre el tema, sin que ninguno cediera. Incluso, un funcionario mexicano dijo que Trump "perdió el temperamento". Los secretarios de EU describieron al mandatario de ese país como frustrado y exasperado, por considerar irracional que Peña Nieto esperara que él se retractara de su promesa de campaña.

Las fuentes coincidieron, de acuerdo con el rotativo, en que fue el deseo de Peña Nieto de evitar una vergüenza pública, y la falta de voluntad de Trump para garantizarlo, lo que dio al traste con la conversación. Los temas del muro, así como del TLCAN, han enfrentado a Trump y Peña Nieto desde que el primero estaba en campaña, en 2016. En enero de 2017, el mexicano canceló un viaje a Washington para reunirse con el mandatario estadounidense, después de que éste dijera: "Si México no está dispuesto a pagar el muro, entonces será mejor cancelar la próxima reunión".

El 28 de enero de ese mismo año, en una llamada telefónica cuya transcripción fue difundida también por el diario, el republicano sugirió al mexicano que cuando se les preguntara sobre quién pagaría el muro, "ambos debemos decir que pensaremos en algo. De alguna manera saldrá. De lo contrario tú dirás: ‘No pagaremos’, y yo diré: ‘Nosotros tampoco’".

"Si vas a decir", continuó el magnate en esa llamada, "que México no pagará por el muro, entonces no querré reunirme con ustedes porque no podré vivir con eso. No puedes decir que EU pagará por el muro". Peña Nieto respondió: "Mi postura ha sido y continuará siendo muy firme al decir que México no puede pagar por ese muro". La tensión entre ambos se ha reflejado en que ni Trump ha visitado México como presidente, ni Peña Nieto ha estado en Washington desde que el republicano asumió, aunque han hablado por teléfono en diversas ocasiones y se reunieron en persona durante la cumbre del G20.

Aun así, durante la visita del secretario de Estado de EU, Rex Tillerson, a México, el canciller Luis Videgaray aseguró que la relación entre ambos países "hoy en día es más fluida, más cercana".

Un funcionario de la Casa Blanca confirmó a CNN que el viaje fue suspendido. Además, señaló que cualquier reunión sería extraña y contraproducente dada la promesa de Trump de que México pagaría por el muro. Según este funcionario, la llamada fue "menos hostil" que la del año pasado.





