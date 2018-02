Llegarán más eventos a Torreón

Programación sujeta a cambios sin previo aviso

Basada en la historia de Molly Bloom, una esquiadora olímpica, que después de un trágico accidente que la obliga abandonar su carrera, se dedicó a manejar la casa de apuestas más exclusiva de Estados Unidos, donde asistían actores, cantantes y empresarios más poderosos. Fue así que se convirtió en un blanco para el FBI.

141 MIN.

B15.

ELENCO: Idris Elba, Michael Cera, Jessica Chastain.

DIRECTOR: Aaron Sorkin.

Cartelera

EL SIGLO DE TORREóN

La Comarca Lagunera tendrá dos eventos esta semana que pronto iniciará.

Se trata de las presentaciones de Odin Dupeyrón con su charla Esto Sé y el regreso a la región de la puesta en escena Por qué los hombres aman a las cab…

ESTO SÉ

Porque el público lo pidió, Odin Dupeyrón volverá mañana a La Laguna. Presentará en un teatro de la localidad el monólogo Esto sé (Una batalla contra el pensamiento mágico).

Dupeyrón siempre ha abarrotado los trabajos escénicos que ha presentado en La Laguna, los organizadores esperan que esta vez no sea la excepción.

La ponencia aborda las perspectivas hacia la libertad que cada individuo tiene para elegir el curso de su propia vida, independientemente de las influencias externas.

"Esto sé, es una plática en tono de comedia donde se reflexiona acerca del dolor, el miedo y la presión social como influencias para el éxito o para el fracaso, según como se manejen", explica Odin.

El artista ha publicado tres libros: En tu única vida, ¿De qué no te quieres perder?, ¿Nos tomamos un café? y el best seller nacional Y colorín colorado, este cuento aún no se ha acabado, que fue uno de los libros más vendidos en fechas pasadas.

POR QUÉ LOS HOMBRES AMAN A LAS CAB…

Gabriel Soto, Irina Baeva y Betty Monroe presentarán la puesta en escena Por qué los hombres aman a las cab... en un teatro de la localidad el día 28 de febrero.

Luego de la polémica que han enfrentado Gabriel e Irina, ya que la rusa fue señalada como la principal causante del "truene" entre Soto y Geraldine Bazán, la pareja seguirá dando de qué hablar, pero en el plano profesional gracias a dicho montaje producido por Rubén Lara.

¿Por qué los hombres aman a las cab...? narra la interacción entre dos amigas -Los personajes de Irina y Betty- que deciden elevar su autoestima y pasar de "tapete a chica de ensueño".

La trama también señala la poca seguridad que algunas féminas han adquirido por educación, cultura y soledad ante su concepción de pareja o de amor hacia el sexo opuesto.

De acuerdo con un comunicado, cada escena del montaje es una rebanada de humor de la vida diaria que cubre todo lo que frustra a las mujeres en relación a los hombres.

FX

20:00 hrs.

Venganza letal

Un ex convicto se dispone a vengar la muerte de su hermano, después de haber sido traicionado, durante un asalto, años atrás. Durante su campaña, es seguido por un policía veterano y un egocéntrico asesino a sueldo.

IMAGEN TV

05:50 Bubble Guppies

06:30 Equipo Umizoomi

07:00 Shimmer y Shine

07:30 Dora y sus amigos en la ciudad

08:00 Candy candy

08:30 Candy candy

09:00 Yogui y la búsqueda del tesoro

09:30 El show de Scooby Doo

10:00 Don Gato y su pandilla

10:30 Los Supersónicos

11:00 Los Picapiedra

11:30 Los Picapiedra

12:00 El encantador de perros

13:00 Code M

15:00 Un beso irresistible

17:00 Apolo 13

20:00 Milagros de Jesús

22:00 Adrenalina

23:00 Shak

06:30 Infomerciales

08:30 Infomerciales

10:30 Infomerciales

11:00 Infomerciales

11:30 Cuide su Salud

13:00 Hazaña el deporte vive

14:00 Milwaukee Bucks vs. New Orlean

16:00 El Rey

18:00 Domingo de tercer milenio

20:00 El Tunco Maclovio

21:30 Siete años de matrimonio

AZTECA 7

06:00 Pokémon

07:00 Junior Express

07:30 La guardia del león

08:00 Vampirina

08:30 Enredados

09:00 Súper campeones

10:30 Game central

11:00 Impacto deportivo

11:30 Fut azteca

12:00 Joe

13:45 Mi mascota es un monstruo

15:30 La Leyenda de Hércules

17:45 Santos Laguna vs. Cruz Azul

20:00 Exatlón México

22:30 El Día Final

ONCE TV

06:02 De paseo

06:30 Tu cocina

07:00 Ideas

07:30 Actívate

08:00 Daniel tigre y su vecindad

08:15 Abney and teal

08:30 Peg + Gato

08:45 Monstruos en red

09:00 Un día en Once niños

09:15 Zack & Quack

09:30 Art ninja

10:00 31 minutos

10:30 Historias horribles

11:00 Diálogos en Confianza

12:00 Juegos Mentales

12:30 Cazadores del sabor

13:00 Big cities

13:15 Big cities

13:30 Viaje todo incluyente

14:00 Artes

14:30 Hacen el bien y miran a quien

15:00 Juegos olímpicos de invierno pyeongchang 2018

16:00 Palco a debate

17:00 Central Once Bloque de videos

17:30 Conducciones Central Once

18:00 Catfish: mentiras en la red

19:00 Once noticias, fin de semana

19:30 Especiales Noticias

20:00 Línea directa

20:30 Juicios orales, justicia diferente

21:00 Hanako y ana

22:00 Mesas de análisis

23:00 Foro once

LAS ESTRELLAS

06:00 El Chapulín Colorado

07:00 Santo en la venganza

09:00 Marcelino pan y vino

11:00 Más deporte

11:45 Fútbol liga MX: U.N.A.M vs.

Guadalajara

14:00 Acción

15:00 La fea más bella

17:30 Madagascar

19:00 Los Pingüinos de Madagascar

21:00 Los Pequeños Gigantes

23:00 La jugada

EL TRECE

06:00 Himno Nacional

06:45 Una gallega en La Habana

09:00 Limpiemos nuestro México

12:00 Lo que callamos las mujeres

14:00 Deportv

16:00 Domingo Al Extremo

17:00 George de la selva

19:00 Valiente

21:00 Enamorándonos

23:30 La resolana

CANAL 5

06:00 Love divina

08:00 Sr. Young

10:30 Adam y sus Clones

12:30 Máxima velocidad 2

15:00 Un amor inesperado

17:00 Red 2

19:30 Búsqueda implacable 2

21:30 Búsqueda Implacable 3

Hoy en la TV

Recomendaciones en la TV

TNT

15:55 hrs.

Recién cazado

Sebastián es el soltero por excelencia, acostumbrado a una vida de excesos, lujos y muchas mujeres, un día despierta al lado de Alexa, una hermosa bióloga con quien, sin recordarlo contrajo matrimonio.

IMAGEN

20:00 hrs.

Milagros de Jesús

La historia más fascinante de la humanidad sobre Jesucristo, que relatará alguno de sus inexplicables prodigios, adaptados al lenguaje contemporáneo y con el propósito de transmitir enseñanzas de amor y esperanza.

Archivo

Domingo 25 de Febrero de 2018

UNICABLE

15:30 hrs.

La querida del...

La producción narrará la lucha de Yolanda Acosta por escapar de la prisión de máxima seguridad de México en la que se encuentra interna. En ella conocerá a 'El Centauro', un narcotraficante al que da vida por Humberto Zurita.

Plática. Odin Dupeyrón traerá este lunes a la Comarca su conferencia Esto sé que aborda las perspectivas hacia la libertad.

Más de Espectáculos

... Anterior Siguiente ...