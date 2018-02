'Aquí te piden (comprar) a diario'

TORREÓN, COAH.-

Aunque la dirección del Hospital General de Torreón dijo que el abasto de insumos y medicamentos subió a poco más del 50 por ciento "porque nos ha apoyado más Farmacias del Rosario", ayer, no se contaba con una sonda para alimentar a David, un pequeño de 2 meses de edad que tiene displasia broncopulmonar y que está hospitalizado desde el 17 de diciembre del año pasado.

"Hace poco vino Riquelme y nos dijo que nos iba a echar la mano, pero el gusto nos duró una semana nada más, le dijimos que no teníamos dinero y dijo que lo que requiriera el niño no íbamos a pagar, de primero le pasaban al bebé lo que necesitaba cada hora, pero ya después nos dijeron que no, que no había", aseguran los padres del menor que viven en la colonia Eduardo Guerra y que son de bajos recursos.

Desde 2017, dicen que están gastando más de dos mil pesos semanales; los han invertido en jeringas de 20 mililitros, en agua para el bebé, en análisis de laboratorio y en medicamentos diversos.

"Su hora de comida le tocaba a las 12 del día y como no había sonda comió hasta la 1:30 de la tarde, hasta que mi esposa salió a comprarla, ya lo que queremos es irnos de aquí, aquí te piden a diario y lo poco que tenemos se nos va, hemos estado pidiendo prestado, nos desesperamos porque tenemos otros niños y hay que darles de comer", dijo Alejandro, papá del bebé y que está desempleado.

Guadalupe, la madre de David, publicó el caso en redes sociales a fin de solicitar el apoyo de la ciudadanía. Los interesados pueden comunicarse a los teléfonos: 8713-62-15-10 y 8713-79-12-80.

"Si la gente me quiere ayudar con algo, de todo corazón mi bebé y yo se los agradeceríamos, ya que aquí en el hospital no hay medicamentos".

Hace unos días y pese a que Farmacias del Rosario ha venido incumpliendo con el surtimiento desde la administración del exgobernador Rubén Moreira, la Secretaría de Salud (Ss) en Coahuila a cargo de Roberto Gómez Bernal, declaró que durante los próximos tres meses, esta empresa privada continuaría surtiendo a los Hospitales Generales del Estado.

Por su parte, Jaime Ortega Rodríguez, director de la clínica, indicó que es probable que a partir de este lunes 26 de febrero, se comience a normalizar el abastecimiento por parte de Farmacias del Rosario, mismo que podría llegar hasta un 90 por ciento. "Nos dijo la misma gente de Farmacias del Rosario".

Mientras eso sucede, el director comentó que se está haciendo el reporte diario de los faltantes y que se está enviando a la Secretaría de Salud. Expuso que hay carencias de soluciones, guantes desechables, punzocat (catéter intravenoso) y compresas.





