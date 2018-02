Mis hijos son honrados, no como los de Yunes: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.-

El candidato presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que sus hijos son "honestos y honrados", contrario –aclaró- a los hijos del gobernador de Veracruz, el panista Miguel Ángel Yunes Linares.

"Mis hijos se dedican a trabajar de manera honesta y son honrados, están trabajando, uno es abogado, el otro es politólogo y el otro es maestro", dijo al ser entrevistado en el puerto de Veracruz.

López Obrador rechazó que sus hijos reciban algún salario de Morena y consideró que detrás de dichos cuestionamientos estaba Yunes Linares, a quien conminó a quitar a su hijo, Miguel Ángel Yunes Márquez como candidato del PAN a la gubernatura.

"No, no son como los hijos de Yunes, díganle a Yunes, que los mandó a preguntar eso, que puede también el todavía salvarse políticamente hablando, que quite a su hijo, porque el pueblo veracruzano no quiere que haya nepotismo".

Sin embargo, reconoció que Yunes Linares, al dejar a su hijo como abanderado, ha ayudado a que Morena esté 20 puntos arriba en la preferencia electorales.

"Hay mucho nerviosismo porque estamos arriba en las encuestas en Veracruz. Como 20 puntos arriba. A nivel nacional, lo mismo. Veracruz es uno de los estados donde estamos mejor y nos ayudó bastante, se lo agradecemos mucho, el gobernador de Veracruz porque quiere dejar a su hijo de gobernador", indicó.





