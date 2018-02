Ahora acusan a Sofía Niño de Rivera de acoso

TORREÓN, COAH.-

Sofía Niño de Rivera acusó a Ricardo Rocha de acoso como parte del movimiento #MeTooMx, pero ahora una standupera ha señalado a Sofía por la misma situación.

Se trata de Lisi Esnaurrizar, quien ayer envió un comunicado a la prensa nacional, en el que señaló a Niño de Rivera de un acoso denominado wollyng (derivado del inglés "woman" y "bullying"). Lisi aprovechó para defender a Rocha.

“A los dos los conozco, con los dos he convivido por razones de trabajo y solo uno de los dos me ha acosado… y no, no fue Ricardo Rocha. Fue Sofía Niño de Rivera; de ella sí he recibido acoso, de ese acoso que sufrimos las mujeres por parte de las mujeres, de ese acoso que la sociedad ve “normal” en la forma de relacionarse de las mujeres y que los psicólogos llaman Wollying”, dijo Lisi

Esnaurrizar externó que decidió contar lo que vivió con Sofía porque, “para aventar una piedra debes estar libre de culpa y Sofía no lo está, cuando menos no conmigo; por eso hablo, por eso escribo esto porque Sofía se queja de sentirse acosada, cuando ella sí es acosadora. Y, mi experiencia con Ricardo Rocha, con quien he acudido en varias ocasiones a entrevistas, fue por supuesto totalmente libre de acoso”.

La joven narró que hace cinco años tomó con Niño de Rivera un curso de de Stand Up porque me interesó incursionar en este género.

“Cuando tomas clases de Stand Up, para los que nunca han tomado, les cuento que son una especie de “grupo de terapia”, porque cuentas cosas que te duelen de tu vida para, después, y con las herramientas del curso, burlarte de ellas y entonces superarlas.

“Una de las cosas que conté en estas clases con Sofía fue que me he enamorado varias veces y que no ha funcionado: uno me fue infiel, otro me salió gay, etc. Y entiendo que la sociedad mexicana no ve bien que cambies de pareja, hasta que encuentres la adecuada; de hecho, es mal visto… y mi maestra de Stand Up también me estaba juzgando, así enfrente de todo el grupo dijo que eso me pasaba por no pensar con el cerebro.

“Y tal vez, tal vez yo he cometido equivocaciones por no pensar “con el cerebro”, como ella dice, pero a mi lado, en la misma clase, tenía compañeros que también habían cometido errores amorosos y a ellos no los criticó ni juzgó por si habían tenido muchas relaciones amorosas fallidas. A ellos los respetó y a mí me agredió”, explicó.

Lisi expuso que el día de la graduación estaban todos en el camerino y en un momento llegó Sofía y dijo algo que incomodó a Esnaurrizar.

“Ella entró y dijo, delante de todos: ‘les aviso que acaba de llegar de público un productor, que si le gusta lo que hacen los puede llamar a dar show, pero no se emocionen porque realmente solo viene a ver a Lisi, y la viene a ver por sus nalgas’. Así con esas palabras enfrente de todos, me acosó y me devaluó. Ella en ese momento era la figura de autoridad, era la “maestra” y sentenció que si alguien venía a verme era por mi trasero”.

Lisi dijo en la misiva que lo único que desea es que Sofía le pida una disculpa y que las mujeres dejen de acosarse entre ellas mismas, “pongamos el ejemplo de respeto entre nosotras, para que el otro género nos respete. Que digamos juntas #NoAlWollying”.





