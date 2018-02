Crece el movimiento #MeTooMx

TORREÓN, COAH.-

El movimiento #MeTooMx sigue en aumento.

Tal y como ocurrió en Estados Unidos, varias famosas nacionales están sacando a la luz acosos que sufrieron durante sus carreras. Esto, a raíz de que Karla Souza dijo a inicios de semana a Carmen Aristegui que fue víctima de una presunta violación.

Ahora, Sofía Niño de Rivera ha acusado al periodista Ricardo Rocha de acosador. La comediante también se valió de Aristegui para denunciar el supuesto hecho.

Sofía confesó que vivió situaciones "incómodas" con Rocha en dos ocasiones que fue a visitarlo a un estudio de grabación ubicado en las instalaciones de TV Azteca.

"Ricardo Rocha me invitó a una entrevista en un programa que no recuerdo su nombre. Está en YouTube la entrevista y se puede ver mi incomodidad porque termino de hacer el stand up y Ricardo se acerca para seguir la entrevista y se empieza a acercar de más, mientras yo me empezaba hacer a la izquierda. Me tocaba el brazo, la espalda. Eso me incomodaba muchísimo, pero yo pensaba que era normal", comentó en la entrevista con Carmen que ya se encuentra en Youtube.

La comediante externó que tras este acto, la empresa que dirige Ricardo Salinas Pliego la invitó a grabar una emisión piloto con Sergio Sarmiento y Ricardo y fue ahí donde éste la volvió a intimidar.

"Cuando estábamos en el programa, Ricardo me decía 'A ver, párate a bailar, date una vuelta, tú tan guapa'. Yo cada vez me ponía más nerviosa. Ya habían pasado dos años desde la última entrevista (...) Me agarraba del brazo, se acercaba más. Me platicaba cosas y me decía que le mandara saludos a mi papá. Estaba muy incómoda", manifestó.

La también actriz narró que tiempo después la asistente de Rocha la invitó vía whatsapp al programa con el periodista, pero ella le dijo que no pues se sentía incómoda a su lado.

"Siempre que voy con él me incomoda muchísimo. Sólo habla de mi físico, nunca de mi carrera. Es muy acosador y no quiero tener nada que ver con él", le explicó a la asistente.

Ricardo Rocha supo de la negativa de Sofía y sus razones y a través de la secretaria le pidió disculpas a la standupera.

Tras las acusaciones de Sofía, Rocha envió un comunicado a Aristegui en el que se defiende de tales señalamientos.

"Revisé con mi equipo detenidamente la entrevista con la señorita Niño de Rivera y francamente no encontramos ni un segundo que se asemeje a un acoso, así que puntualizó dos cosas: Para mí éste es un asunto inverosímil e ignoro las razones que la llevaron a realizar estos comentarios, además es muy penoso por la relación de respeto que tantos años tengo con su señor padre", escribió Ricardo.

Hace unos días, Lorena Herrera también declaró a la prensa nacional que cuando inició en los escenarios fue acosada por un productor de cine cuyo nombre ha olvidado.

"Sí, yo tuve también (una experiencia de acoso sexual). Estoy recordando ahora un momento muy desagradable, el cual no quiero recordarlo y sí se siente uno que no sabe que hacer; sobre todo cuando estás empezando", dijo la cantante durante un evento en la Ciudad de México.

Afirmando que la situación que padeció nunca llegó a instancias más graves, como fue el caso de la actriz Karla Souza, Herrera destacó: "una violación jamás. Antes yo creo que tiro al piso al hombre de los golpes que le daría. No, nunca una violación".

"Ya ni me acordaba, con lo de Karla me acordé ahorita. (…) Me parece terrible. No entiendo en qué momento, cómo puede suceder que alguien te viole", agregó.

Sin embargo, la también actriz manifestó que decidió dejar atrás lo ocurrido, e inclusive ya olvidó el nombre del productor que la acechó.

"Ni lo recuerdo. Era un productor de cine. Aunque recordara el nombre no lo diría, contaría el hecho, pero no diría el nombre. Ese hombre ya ha de ser un anciano que ya no se le para ni un dedo al pobre", finalizó.

Luz Elena González dijo ayer al programa Ventaneando que de igual manera sufrió acoso sexual en sus inicios como modelo.

