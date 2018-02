Reos protestan con mantas en penales de Apodaca y Topo Chico

MONTERREY, NUEVO LEÓN.-

Internos de los penales de Apodaca y Topo Chico, en Nuevo León, realizaron de manera simultánea, cerca de las tres de la tarde, protestas contra la directora de los reclusorios del estado, Rosa Manuela Félix Valles y otros mandos a su cargo, al señalar a través de pancartas que pretende imponer un "autogobierno" en manos del crimen organizado.

Personal del reclusorio reportó que alrededor de las tres de la tarde, en el penal de Apodaca fue colocada una manta con la leyenda: "La población del CERESO de Apodaca queremos paz, No al Autogobierno que quiere imponer Rosa Félix y su equipo de trabajo, fuera cárteles, atte. Población Unida".

Asimismo, mostraron una pancarta donde se leía: "Fuera autogobierno", unos diez minutos después los internos colocaron una manta con un mensaje similar cerca de la torre diez del citado centro penitenciario, para quejarse de la comisaria de los penales, que asumió el cargo en abril de 2017.

A la misma hora, en el Penal del Topo Chico, colocaron una manta con el mensaje: "Señor Gobernador, de parte de la población del Penal Topo Chico, queremos fuera a Rosa Félix, Bisuet y Genaro Sánchez y todo su equipo son conscientes de violencia por corruptos, este lugar es de la población, no del Cartel como ellos quieren. Atte La Población Unida del Topo Chico".

En una segunda manta expusieron: "No queremos a la corrupción del Teniente Genaro Sánchez, Rosa Félix, Bisuet y Jefes de Seguridad en el Penal, ya que han estado apoyando al CDN (Cártel del Noreste), a querer entrar a controlar el penal. No cuotas. No Carteles".

Una tercera manta contenía una queja similar y una cuarta, suscrita por las internas del Topo Chico, asentaba: "Las mujeres del penal no queremos carteles. Queremos Paz. Atte Población Femenina”.

Este mismo viernes por la mañana el general Arturo González, secretario de Seguridad Pública del Estado, había dicho que no estaban en una situación de alerta en los penales, pues pese a que se han presentado algunos problemas el gobierno está poniendo especial atención para mantener la seguridad y comodidad de los internos.

Además, expuso, se están iniciando obras para mejorar la atención, y están pendientes todo el tiempo para que no haya problemas, no obstante que carecen del suficiente personal de custodia para cubrir lo que establece la norma.





