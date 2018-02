Asegura Luz Elena González que ella también fue acosada sexualmente

TORREÓN, COAH.-

Ahora es Luz Elena González la que aseguró que también fue acosada sexualmente cuando tenía 19 años de edad.

En una entrevista con el programa Ventaneando, la actriz dijo que cuando iniciaba como modelo, un productor le pidió que se quitara la ropa frente a él.

“Entré a su oficina y el tipo me dijo, ‘necesito ver tu cuerpo’ y agregó ‘quítate la ropa para verte como si trajeras traje de baño’, yo me quedé en shock y claro que le dije que no haría eso”, comentó.

González dijo que sí ha recibido otras propuestas incómodas, sin embargo, sabe decir que no.

La artista se solidarizó con Karla Souza luego de que ésta confesara días atrás que un productor mexicano la violó.





