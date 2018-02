Fiscalía no 'da vista' sobre privación de familia

PIEDRAS NEGRAS, COAH.-

La Fiscalía Especializada en la Localización y Búsqueda de Personas Desaparecidas en Coahuila, reconoció que aún no ha dado vista a la Fiscalía de Delitos Cometidos por agentes del Estado, en relación a la investigación de la privación ilegal de la libertad de los cuatro integrantes de una familia nigropetense hace una semana.

José Ángel Herrera Cepeda, fiscal especial para la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas, aseguró que se hicieron las diligencias correspondientes y que el Ministerio Público que acudió al domicilio donde ocurrieron los hechos y se percata que allí se encuentra la afectada y sus hijos.

"Pero el muchacho aparece posteriormente, el muchacho no quiere hasta el día de hoy, y así lo manifiesta la señora, no quiere poner denuncia. No quiere", refirió Herrera Cepeda.

Sin especificar una fecha, el funcionario estatal manifestó que será durante la presente semana cuando se dé vista a la Fiscalía de Delitos Cometidos por agentes del Estado, para que determine si dentro del actuar de los elementos "se pueda desprender alguna conducta".

