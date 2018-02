Busca PGJ a padres de niño de 12 años que chocó en Tláhuac

CIUDAD DE MÉXICO.-

La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJ) busca al padre del menor involucrado en el accidente automovilístico en Tláhuac, para determinar si el coche fue tomado bajo su autorización o bien, por iniciativa propia.

"Hasta el día de hoy, hasta este momento, no se ha presentado ni un padre ni tutor a ver la situación del menor.

"Se presentó una persona que dijo ser el tío, no se pudo acreditar esa relación de parentesco y, en este momento, lo que vamos a hacer es pedir audiencia al juez de control especializado para que lo sujete al proceso correspondiente y le imponga las sanciones de acuerdo con la edad que tiene".

El procurador Edmundo Garrido informó que el vehículo en el que viajaban 10 menores de edad, de los cuales cinco fallecieron, es propiedad del padre del adolescente de 12 años. Sin embargo, hasta el momento no han encontrado al padre ni familiar alguno que se haga responsable.

"El hecho en sí es un homicidio culposo, estamos hablando de cinco adolescentes que perdieron desafortunadamente la vida y lesiones por hecho de tránsito. Hay que determinar si el vehículo se lo prestaron o él lo tomó por iniciativa propia, por eso estamos dejando un desglose para dejar declarar a la gente cercana, familiares, el propietario del vehículo. Lo que tenemos preliminarmente es que al parecer el vehículo es propiedad del padre del adolescente", indicó.

Garrido Osorio precisó que desde las 19:00 horas de ayer, el menor que conducía el vehículo, se encuentra a disposición de la Procuraduría para la Protección de Niños y Adolescentes del DIF, en tanto se le fincan responsabilidades de acuerdo con la Ley de Justicia para Adolescentes.

"No tenemos ahorita datos, insisto, no se ha presentado el papá. No hay nadie en el domicilio, Policía de Investigación está buscando a algún familiar cercano que se pueda hacer cargo de los temas.

"Lo que es importante señalar es que el área de atención a víctimas de la Procuraduría se hizo cargo de los gastos funerarios de los cinco adolescentes que fallecieron, han estado al pendiente con el área victimal para darles contención y no vamos a dejar esa parte tampoco".

La tarde del domingo cinco niños murieron después de que el vehículo en el que viajaban chocara contra un árbol; los hechos se registraron sobre el Eje 10 en el pueblo de Santa Catarina Yecahuízotl, en Tláhuac.





Buscan determinar si el coche fue tomado bajo su autorización o bien, por iniciativa propia.

