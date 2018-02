ASF revela irregularidades en instituciones de salud

CIUDAD DE MÉXICO

En 2016 la Secretaría de Salud pagó 1 millón 242 mil 700 pesos a médicos residentes sin tomar en cuenta las altas y bajas ni las incidencias, además les otorgó prestaciones que no correspondían a su antigüedad y tampoco comprobó la recepción de "vales de despensa de fin de año" que alcanzaron un monto de 22 mil 600 pesos, informó la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

En la tercera entrega de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2016, el organismo reveló que la dependencia federal no tiene un control sobre los expedientes de sus médicos residentes y no puede garantizar que estos contengan todos los datos personales, oficiales y académicos que avalen su ingreso al Sistema Nacional de Residencias Médicas.

Se dio a conocer que el Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga" no acreditó gastos por compra de medicamentos, combustibles y ropería por la cantidad de 141 mil 935 mil pesos, que 74 equipos con un valor de 39 mil 659 pesos no operan a pesar de que los contratos aseguran que el proveedor se comprometía a dejarlos funcionando.

En una cuenta dentro del rubro "materiales y suministros" se pagaron 700 mil 530 pesos se descubrió que 19 mil 38 pesos no correspondían a la naturaleza de la factura.

A estas irregularidades se suma la queja de un proveedor que reclamó un adeudo por 165 mil 400 pesos desde hace dos años por concepto de regularizaciones del Seguro Popular y Oncología sin contar con la validación de las facturas.

El hospital reportó en 2016 una economía de 90 mil 894 pesos pero no contó con la documentación que soportara la cifra.

Sobre la compra de medicamentos para atender VIH / SIDA y otras infecciones de transmisión sexual, se reportó que el estado de Chiapas no comprobó la entrega de 2 mil 496 fármacos antirretrovirales en los almacenes de los 2 Centros Ambulatorios para la Prevención y Atención del SIDA e ITS (CAPASITS) y 10 Servicios de Atención Integral Hospitalaria (SAIH) que equivalen a 5 mil 354 pesos, y 2 SAIH de la entidad no demostraron la entrega de 337 medicamentos a pacientes, los cuales tuvieron un costo de 416 mil 600 pesos.

A su vez, los institutos nacionales de Pediatría (INP), de Ciencias Médicas y Nutrición "Salvador Zubirán" (INCMNSZ), y de Enfermedades Respiratorias "Ismael Cosío Villegas" (INER), no acreditaron los Servicios de Alta Especialidad de VIH / SIDA del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos y no registraron de manera oportuna en su sistema los insumos recibidos por los proveedores, lo que retrasó la entrega a los pacientes.

El INER no comprobó la entrega de 12 mil 437 fármacos a pacientes, estos tuvieron un valor de 29 mil 274 mil 500 pesos.





