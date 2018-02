Casa Blanca revelará medida 'dura' de Trump contra Rusia

WASHINGTON, EU.-

La Casa Blanca afirmó hoy que pronto revelará una medida que el presidente estadounidense, Donald Trump, tomó recientemente contra Rusia, y que revelará lo "duro" que está siendo con el Gobierno de Vladímir Putin, que presuntamente interfirió en las elecciones generales de 2016 en Estados Unidos.

"(Trump) Ha sido más duro con Rusia en su primer año que (el expresidente estadounidense Barack) Obama en todos sus ocho años. Ha impuesto sanciones, ha retenido propiedades, ha reconstruido nuestro Ejército", dijo la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, en una conferencia de prensa.

"La semana pasada, hubo un incidente del que se informará en los próximos días, y que supone otra forma en la que este presidente fue duro con Rusia", añadió la portavoz, sin dar más detalles.

Sanders trataba así de minimizar las críticas que ha recibido Trump por su respuesta a los cargos impuestos el viernes contra 13 rusos por el fiscal que investiga la supuesta injerencia de Moscú en las elecciones de 2016, Robert Mueller.

Trump evitó condenar claramente a Rusia por esa interferencia y dirigió en cambio sus ataques este fin de semana a la oposición demócrata e incluso al FBI, al que acusó de pasar "demasiado tiempo" en la investigación rusa en lugar de dedicarse a prevenir tiroteos como el del miércoles pasado en una escuela de Parkland (Florida).

La portavoz de la Casa Blanca subrayó hoy que Trump ha reconocido "múltiples veces" que Rusia interfirió en las elecciones de 2016, pero que considera que esa injerencia "no tuvo un impacto y ciertamente no se produjo con ayuda de la campaña" presidencial del ahora mandatario.

En cuanto a las críticas que ha recibido por no haber implementado las sanciones que el Congreso aprobó el año pasado contra Rusia, Sanders afirmó que la Casa Blanca está "atravesando un proceso" administrativo para poder aplicarlas.

No obstante, dejó abierta la puerta a que no se implementen, al asegurar que "los países tienen que violar algo para que esas sanciones se impongan, y eso no ha pasado necesariamente".

La acusación presentada el viernes por Mueller indica que algunos de los rusos acusados de injerencia interactuaron con estadounidenses asociados con la campaña de Trump, pero aclara que éstos no se dieron cuenta de que estaban siendo manipulados.





