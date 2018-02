'Si me bajo el sueldo tendría que hacerlo con todos'; alcaldesa gana más de $500 mil

TLALNEPANTLA, EDOMEX.-

"Si me reduzco el salario, tendría que hacerlo también para los integrantes del cabildo, síndicos, regidores, directores y todos los que están debajo en el escalafón, respondió la alcaldesa priísta Denisse Ugalde Alegría, quien tenía un salario mensual de 169 mil 660 pesos, pero en diciembre de 2017 la cifra subió a 538 mil 579, de acuerdo al portal de transparencia y al reporte de remuneraciones mensuales de este ayuntamiento.

La Legislatura publicó el 15 de febrero, en la Gaceta del Gobierno del Estado de México, su propuesta del tabulador salarial para los 125 presidentes municipales, a fin de que se apeguen a los principios de austeridad, racionalidad y congruencia a la situación que enfrenta el país, por ello la alcaldesa debería tener un salario mensual total de 130 mil 149 pesos.

No obstante, Denisse Ugalde, de acuerdo al reporte de remuneraciones mensuales del personal de mandos medio y superiores de Tlalnepantla, tiene un salario de 538 mil 579 pesos brutos, menos las deducciones quedó en 355 mil 512 pesos netos, dijo el exregidor José Luis Cortés Trejo.

"No tengo el dato exacto [de mi salario], así como llega se distribuye, deduzcan impuestos, no me pongo a revisar en cada recibo, nunca he sido buena para revisar eso de mi salario", afirmó la presidenta municipal priísta.

En el reporte de noviembre de 2017 de remuneraciones mensuales de los servidores públicos de Tlalnepantla, la alcaldesa que tenía un salario de 169 mil 660 pesos, recibió 84 mil 196 pesos netos; en el portal de transparencia de Información Pública de Oficio Mexiquense (Ipomex), su salario neto publicado este 19 de febrero es de 101 mil 162 pesos.

"Para reducir mi sueldo, se tiene que reducir el ingreso de todos los integrantes del cabildo, regidores, síndicos, directores y los que vienen abajo, no es solamente el ingreso de la presidenta municipal, eso impactaría a los demás", dijo.

Denisse Ugalde aseguró que cada mes dona 20 mil pesos al DIF; además renunció a los 75 días de aguinaldo que tienen los trabajadores de Tlalnepantla y sólo recibe 30 días de esta prestación.

LO NIEGA

Tras darse a conocer la anterior información, la presidenta municipal Denisse Ugalde Alegría rechazó que tenga un ingreso de 500 mil pesos y mostró su recibo salarial con una percepción de 85 mil pesos al mes.

Esto luego de que se documentó la percepción decembrina bruta, donde se incluye el aguinaldo y vacaciones con lo que la presidenta habría cobrado 355 mil pesos netos, de acuerdo al portal de transparencia y al reporte de remuneraciones de este ayuntamiento.

Un ingreso mensual bruto, no responde a la realidad; ni tampoco el ingreso del mes de diciembre que incluye aguinaldo y vacaciones, debe ser referencia para un salario mensual del que además se deducen impuestos como ISR, Issemym y otros descuentos y aportaciones al DIF, quedando solo 85 mil pesos al mes, cifra que está por debajo de lo que sugiere el tabulador para presidentes municipales, que propone la Legislatura, puntualizaron voceros.

El recibo salarial de Denisse Ugalde, señala una percepción quincenal de 84 mil 830 pesos; con descuentos de 25 mil 46 pesos de ISR; 6 mil 300 al programa Metrum (Menores Trabajadores); 8 mil 483 pesos del Seguro de Separación Individualizado; 994 pesos del servicios de salud; y 301 pesos del Sistema de "cap Individual" con lo que recibe 43 mil 393 pesos cada quincena o lo que es lo mismo 86 mil 786 pesos al mes.

A su vez el portal de trasparencia de Información Pública de Oficio del Estado de México (Ipomex), publica que la alcaldesa de Tlalnepantla, tiene un salario bruto de 169 mil 660 pesos y neto de 101 mil 162 pesos.

La Legislatura mexiquense realizó un llamado a los presidentes municipales, a apegarse a su propuesta de tabulador salarial, acorde a criterios de austeridad racionalidad y congruencia a la situación que enfrenta el país.

Además de apoyar el esfuerzo de la sociedad, en el que la alcaldesa de Tlalnepantla debería tener un salario mensual total de 130 mil 149 pesos, de acuerdo a lo publicado el 15 de febrero de este año, en la gaceta de gobierno del Estado de México.





