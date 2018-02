Guerreros aprecian a Caixinha... pero desean ganarle

TORREÓN, COAH.-

Los Guerreros del Santos Laguna comenzaron esta mañana su preparación rumbo al partido del próximo domingo en el Estadio Corona, donde recibirán a la Máquina Celeste del Cruz Azul y a su entrenador Pedro Caixinha.

Al término del entrenamiento, el capitán santista Carlos Izquierdoz habló acerca del próximo compromiso para los Guerreros y admitió que le dará gusto volver a saludar a Caixinha, aunque desea ganarle.

“Nosotros a Pedro le tenemos un aprecio grande, representa mucho en la historia del club, pero no pensamos en que viene Caixinha o cómo viene Cruz Azul, no nos interesa eso, simplemente nos interesa volver a practicar el buen futbol que no pudimos realizar en Toluca, nos encontramos con un rival que nos jugó en forma inteligente y estuvimos incómodos durante el partido en todo momento”, señaló el zaguero argentino.

Cruz Azul llega a la casa de Santos con la imperiosa necesidad de sumar puntos, pero Carlos Izquierdoz se concentra en lo que requieren los laguneros, sin importar si agravan la crisis de los Celestes: “no nos preocupa mucho eso, es un tema de ellos, nuestro tema es seguir sumando de local, seguir sumando puntos para nuestras aspiraciones de entrar a la liguilla, la necesidad de Cruz Azul es de Cruz Azul y nosotros tenemos otra necesidad, que es la de sumar los puntos que dejamos en el camino durante el pasado fin de semana, hicimos una buena mitad de torneo, pero no nos conformamos con eso”, sentenció.





