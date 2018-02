Ricardo Anaya toma protesta como candidato presidencial

CIUDAD DE MÉXICO.-

Ricardo Anaya tomó protesta como candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, y aseguró que no será presidente para gobernar con "mediocridad".

El panista afirmó que están de cara a una contienda cerrada por el primer lugar, pero que la tendencia demuestra que su campaña va creciendo.

Anaya Cortés se congratuló de que durante los 60 días de precampaña, dejó al PRI, "en un muy lejano lugar", porque no hay duda de que México quiere un cambio.

"Ese dinosaurio moribundo que ha intentado destruirme a coletazos e infamias, que ha tratado por todos los medios acabar con nuestro Frente y coalición, no ha podido ni podrá lograrlo. A mí no me van a doblar y a nosotros, no nos van a vencer", expresó.

Anaya Cortés dijo que nadie va detener el avance de esta suma de esperanzas, porque las tres fuerzas políticas trabajarán en cambiar la realidad áspera por un mejor futuro, y "vamos a lograr el cambio que México necesita".

Afirmó que su proyecto político es mejor que el de "ya sabes quién", por sus ideas son antiguas y viejas, que no llevarán al país a la transformación.

Este domingo, militantes panistas y perredistas acudieron al Auditorio Nacional para la toma de protesta de Ricardo Anaya como candidato electo de la coalición Por México al Frente, de los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano.

Sin embargo, las porras corrieron a cargo del PAN; a un costado, un tanto ajenos al evento, los del PRD observan cautelosos. La mayoría de sus banderas negro amarillas permanecen en el suelo, inmóviles.

Saben, porqué así fueron informados, que el Consejo Nacional de su partido, el PRD, avaló esta mañana a Anaya Cortés como su candidato a la presidencia de la República y que deberán apoyarlo en las urnas, pero en la práctica, prefieren guardar distancia de un partido con el que por años han tendió diferencias ideológicas.

“El pragmatismo de nuestros dirigentes es más fuerte que sus convicciones y ni modo, aquí nos citaron y aquí hay que estar”, relata Ricardo un militante perredista que prefiere omitir su apellido para evitar represalias.

Por otra parte, el Partido Acción Nacional (PAN) dio a conocer que la coalición Por México al Frente firmó con los dirigentes de la Iniciativa Ahora, Emilio Álvarez Icaza y Alfredo Figueroa, el Acuerdo sobre los Principios y Bases para el Diálogo político.

El acuerdo fue signado por el candidato Ricardo Anaya y los dirigentes de las organizaciones políticas que integran la coalición, Acción Nacional (PAN), Marcelo Torres Cofiño: de la Revolución Democrática (PRD), Manuel Granados Covarrubias; y Movimiento Ciudadano, Dante Delgado Rannauro.

Ricardo Anaya tomó protesta en el Auditorio Nacional. (EFE)

