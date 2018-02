LoMásLeído Exalumno mata a 17 personas en escuela de Florida

PARKLAND.-

Un exalumno disparó con un fusil semiautomático en una escuela secundaria de Florida y mató al menos a 17 personas, provocando que estudiantes y maestros corrieran hacia las calles, en lo que constituye balacera más letal en un plantel escolar de EU desde la matanza en la primaria de Newtown, Connecticut.

El agresor, que estaba equipado con una máscara de gas y granadas de humo, activó una alarma contra incendios para hacer que los estudiantes salieran de sus salones de clase poco antes de que concluyera la jornada en una de las escuelas más grandes del estado, indicaron las autoridades.

No se ofrecieron detalles sobre el posible móvil, excepto que el joven fue expulsado por razones disciplinarias de la Escuela Secundaria Marjory Stoneman Douglas, que tiene unos 3 mil estudiantes. Los desesperados padres se apresuraron a llegar y encontraron un equipo táctico de la policía y ambulancias que rodeaban las enormes instalaciones. Las tomas de televisión en vivo mostraban a rescatistas que atendían a los heridos en la acera.

"Es una situación horrenda", dijo Robert Runcie, supervisor escolar del condado de Broward. "Es un día espantoso para nosotros".

El sospechoso fue detenido sin resistencia más o menos una hora después en un vecindario residencial a un kilómetro y medio, informaron las autoridades. Traía consigo varios cargadores de balas. "Es catastrófico. Realmente no hay palabras" para expresar lo que sucedió, dijo Scott Israel, jefe de policía del condado Broward, a los periodistas.

El atacante usó la alarma contra incendios "de forma que los chicos salieran en masa de los salones de clase al vestíbulo", dijo el senador demócrata Bill Nelson a la cadena CNN.

"Y entonces comenzó la matanza", dijo Nelson, que fue informado por el FBI.

El legislador dijo desconocer si el agresor utilizó las granadas de humo, pero asumió que por eso traía una máscara de gas puesta.

La mayoría de las víctimas murieron dentro del edificio, aunque también hubo decesos en el exterior, señaló el jefe policial.

El perpetrador fue identificado como Nikolas Cruz.

El estudiante Daniel Huerfano dijo que reconoció a Cruz de una fotografía en Instagram en la que él había posado con un arma frente a su rostro. Recordó que Cruz mostraba una actitud tímida cuando iba a la escuela y recordaba haberlo visto caminar por allí con su bolsa del almuerzo.

Cruz "era este chico extraño que uno ve... como un solitario", afirmó.

Max Charles, de primer año, estaba en clase cuando escuchó cinco disparos.

"Estábamos en la esquina, lejos de las ventanas", señaló. "La maestra cerró la puerta con llave y apagó las luces. Pensé que tal vez yo podría morir".

Cuando salía del edificio, dijo que vio los cadáveres de cuatro estudiantes y una profesora. Dijo sentirse aliviado cuando finalmente vio a su madre.

"Yo estaba contento de estar vivo", manifestó. "Ella estaba llorando cuando me vio".

El día comenzó de manera habitual en la escuela, donde se realizó un simulacro de incendio por la mañana, y los estudiantes estaban en clases alrededor de las 2:30 de la tarde cuando la alarma se activó de nueva cuenta.

Noah Parness, un estudiante de 17 años, dijo que él y otros alumnos salieron tranquilamente hacia las zonas designadas para simulacro de incendio cuando de repente escuchó varias detonaciones.

"Vimos a varios maestros bajar corriendo por las escaleras, y entonces todo el mundo comenzó a correr", comentó Parness. "Yo salté una cerca".

Beth Feingold dijo que su hija Brittani le envió un mensaje de texto a las 2:32 de la tarde que decía: "Estamos en código rojo. Estoy bien", pero más tarde le mandó otro que decía: "Mamá, tengo mucho miedo". Posteriormente pudo escapar.

Dentro de la escuela, los alumnos escucharon las fuertes detonaciones cuando el agresor disparaba. Muchos de ellos se escondieron bajo sus escritorios o en armarios y atrancaron las puertas. Imágenes de televisión en vivo mostraban a los estudiantes que salían de la escuela en una sola fila y con las manos sobre la cabeza, mientras los policías los exhortaban a desalojar con rapidez. Los padres de familia se apresuraron a llegar al lugar.

El hijo de 17 años de Len Murray, un estudiante de segundo año, les envió a sus padres un aterrador mensaje de texto: "Mamá y papá, hay disparos en la escuela. Afuera se escuchan las sirenas de la policía. Estoy en el auditorio y las puertas están cerradas".

Minutos después volvió a escribir: "Estoy bien".

Murray dijo que se apresuró hacia la escuela y que las autoridades le marcaron el alto debajo de un puente de la autopista, desde donde se ve el plantel. Dijo que le pidió a su hijo que ahorrara la batería de su teléfono y dejara de enviar mensajes, mientras que su madre le solicitó que apagara el timbre.

Murray dijo que solo una cosa pasaba por su mente desde que recibió el mensaje de su hijo. "Solo pensaba en el momento en que lo dejé en la escuela esta mañana. Generalmente le digo 'Te quiero', pero no lo hice esta mañana. Tiene 17 años, está en esa edad, y no se lo dije esta mañana, y me seguía lamentando una y otra vez. Díganlo a menudo, sé lo que les digo".

La secundaria estará cerrada el resto de la semana.

SÓLO MANDA APOYO

Donald Trump transmitió sus condolencias a través de las redes sociales. "Ningún niño, maestro o nadie debería sentirse inseguro en una escuela estadounidense", tuiteó, sin mencionar en ningún momento la posibilidad de un debate sobre la política de acceso a armas en el país.

Esa fue la única comunicación oficial de la Casa Blanca sobre el hecho durante el día: la portavoz, Sarah Sanders, canceló la conferencia de prensa diaria.

Quien no tuvo reparo para atacar a la política de armas del país fue el senador demócrata Chris Murphy.

"Déjenme simplemente señalar una vez más a mis colegas: esto no pasa en ningún otro lugar excepto los Estados Unidos. Esta epidemia de masacres. Este lastre de tiroteos en escuelas tras tiroteos en escuelas. Solo pasa aquí, y no por coincidencia, no por mala suerte, sino como consecuencia de nuestra inacción. Somos responsables de este nivel de atrocidad masiva que pasa en este país sin ningún paralelo en otro sitio", sentenció.

Obsesión por las armas

Peligroso, amante de las armas, problemático. Así es como testigos han descrito a Nikolas Cruz, el joven de 19 años que este miércoles desató una masacre en la escuela preparatoria Marjory Stoneman Douglas, en Parkland.

La policía reveló que Cruz, quien se encuentra bajo custodia, fue expulsado de la escuela por “razones disciplinarias”, mientras que medios estadounidenses como el “Miami Herald” citaron a un maestro de matemáticas de la escuela, Jim Garth, diciendo que el año pasado la administración escolar consideró a Cruz una amenaza potencial, al grado de notificar que no podía ingresar al campus con mochila. “Hubo problemas con él el año pasado, amenazando a estudiantes, y creo que se le pidió dejar el campus”.

En su cuenta de Instagram —que ya no está activa—, se ve a Cruz posando en fotos con armas y cuchillos. El ataque de este miércoles lo realizó con un rifle AR-15, un arma semiautomática rápida y potente con la que se han perpetrado otras matanzas, incluyendo la de octubre pasado en Las Vegas, la de 2016 en el bar “Pulse de Orlando, Florida, y la de 2012 en la primaria Sandy Hook, en Florida. Además, llevaba granadas de humo y una máscara antigás.

Ataques mortales Estas son los principales tiroteos en centros de enseñanza en EU con víctimas mortales: Estas son los principales tiroteos en centros de enseñanza en EU con víctimas mortales: ⇒ 3 enero 2018.- Un hombre se suicidó con un arma en una escuela primaria de Michigan. ⇒ 23 enero 2018.- Un estudiante de 15 años de Kentucky disparó mortalmente a dos de sus compañeros e hirió a casi una veintena con una pistola en una escuela de Benton. ⇒ 7 diciembre 2017.- Al menos 3 personas fallecen y una docena resultan heridas en un tiroteo en una escuela de educación secundaria de la pequeña localidad de Aztec (Nuevo México). ⇒ 14 noviembre 2017.- Un tiroteo cerca de una escuela de primaria situada en Rancho Tehama (California) deja 6 muertos, incluido el autor de los hechos. ⇒ 22 junio 2016.- Tres personas mueren y una resulta herida en un tiroteo en los alrededores de un centro de educación secundaria y de una escuela primaria en el condado de Thurston, en el estado de Washington. ⇒ 1 octubre de 2015.- Un tiroteo protagonizado por un joven identificado como Chris Harper Mercer acaba con la vida de diez personas, incluido el agresor, en un centro universitario de Oregon. ⇒ 24 mayo de 2014.- Un joven mata a siete personas tras disparar contra los viandantes de la localidad universitaria de Isla Vista, en Santa Bárbara. ⇒ 7 de junio de 2013.- Seis muertos, entre ellos el atacante, John Zawahri, cerca del centro de enseñanza superior de Santa Mónica, en Los Ángeles. ⇒ 14 diciembre 2012.- Adam Lanza, un joven de 20 años con síndrome de Asperger, mata a su madre en su casa de Newtown (Connecticut) y luego asesina a 20 niños y 6 adultos en el colegio de primaria Sandy Hook, donde trabajaba su madre, antes de suicidarse. ⇒ 2 abril 2012.- Siete muertos y 3 heridos en un tiroteo en la universidad privada de Oikos, al este de Oakland (California). ⇒ 14 febrero 2008.- Siete muertos, entre ellos el agresor, y 15 heridos después de que un estudiante abriera fuego en el salón de conferencias de la Universidad del Norte de Illinois. ⇒ 16 abril 2007.- El estudiante surcoreano Cho Seung Hui mata a 32 personas antes de suicidarse en la Universidad Técnica de Virginia, en Blacksburg (Virginia). ⇒ 2 octubre 2006.- Charles Carl Roberts asalta una escuela de la comunidad amish cerca de Filadelfia (Pensilvania) y mata a tiros a 5 niñas e hiere a otras 5, antes de suicidarse. ⇒ 21 marzo 2005.- Un joven de 17 años DE secundaria asesina a 10 personas, entre ellos él, su escuela de Red Lake, en la reserva india de Ojibwe. ⇒ 29 octubre 2002.- Tres muertos, dos de ellos profesores, en un tiroteo en la Escuela de Enfermería de la Universidad de Tucson (Arizona), causado por un alumno al que no habían permitido presentarse a un examen, que se suicidó. ⇒ 20 abril 1999.- Dos estudiantes de 17 y 18 años, Eric Harris y Dylan Klebold, armados con armas matan a 13 personas e hieren a 23 en la escuela de Columbine, en Littleton (Colorado), antes de suicidarse. ⇒ 1 agosto 1966.- Charles Whitman dispara desde una torre en la Universidad de Austin en Texas y mata a 16 personas.

