Siboldi da respaldo a Orozco en la portería

Los Guerreros del Santos Laguna cerrarán esta mañana su preparación de cara al partido contra los Diablos del Toluca, en el que buscarán su tercera victoria consecutiva.

Tras el entrenamiento matutino realizado ayer en Territorio Santos Modelo, el entrenador Robert Dante Siboldi destacó el buen ambiente en el grupo tras golear al León, pero afirma que hay muchos detalles por corregir: "sin lugar a dudas que se trabaja mucho mejor cuando ganas, el ambiente es más agradable, pero somos conscientes de que si bien podemos ganar por goleada como se nos dio contra León, también en los primeros quince minutos estuvimos muy flojos, recibimos un gol y debemos trabajar para no tener que sufrir en los primeros minutos, porque no siempre tienes oportunidad de remontar, el análisis se hace aunque ganes para que el equipo pueda ser regular y constante", afirmó.

Analizando a los Diablos del Toluca, su rival en turno, el estratega albiverde aceptó que Santos tendrá un hándicap a favor por contar con su plantel completo, mientras que los Escarlata tienen a dos jugadores suspendidos: "tienen un plantel vasto, con experiencia, aunque ahora tienen suspendidos a Barrientos y a Reyna, son jugadores importantes en la posición de enlace, tenemos esa ventaja, aunque vamos a ver a quién pondrán a jugar, pero es ventaja porque ellos son dos muy buenos jugadores en esa posición", dijo.

Siboldi no considera a Toluca un equipo malintencionado, pero sí los ve como elementos que suelen presionar al árbitro: "juegan al filo del reglamento, siempre están discutiendo, buscando desestabilizar la atención del árbitro, a veces les es favorable y a veces no, creo que el que se engancha pierde y más cuando es contra los árbitros, a los que tratamos de tratarlos bien y de ayudarlos, porque el futbol cada vez está más rápido y ellos tienen derecho y posibilidad de equivocarse, hay que apoyarlos, más que meterles mayor carga y presión", consideró.

La figura del momento en la Liga MX es el delantero africano Jorge Djaniny Tavares, pero su rendimiento no es motivo de sorpresa para Siboldi, quien resalta el trabajo de sus compañeros para colaborar en sus diez goles: "siendo sincero, no me sorprende, porque lo vemos todos los días, cómo entrena, cómo trabaja, el talento que tiene y sus condiciones físicas naturales, soy un convencido de que las individualidades brillan cuando se juega en equipo y hoy Djaniny lleva los goles que lleva, por el gran trabajo que hacen el resto de sus compañeros, indudablemente que todo el esfuerzo y todas las ganas que le pone, la creatividad y el deseo que él tiene, lo tienen brillando", sentenció.

Algunos aficionados han reclamado vía redes sociales el que Jonathan Orozco siga siendo el portero titular, lo que se agudizó tras su error ante León, pero Siboldi no se inquieta por ello y tiene bien claro quién es su portero titular: "hay posiciones en las que debes tener más paciencia y darles más seguridad y confianza, las posiciones de portero y centro delantero son muy complejas, tú no puedes quitar a un arquero por un error que tenga, Jonathan pudo haber cometido un error, que ni siquiera fue en la portería, fue técnico con el pie, pero estamos hablando de un portero seleccionado, con una vasta trayectoria y que ha sido campeón, ¿cometió un error? Sí, ¿hay que sacarlo por eso? No, porque fue una jugada circunstancial, hay que darle confianza, por algo llegó a la selección, si anduviera mal, no lo hubieran convocado".

El juvenil lagunero Carlos Acevedo también se ha ganado la confianza de Siboldi, pero el entrenador santista desea llevarlo poco a poco y lo ve como el titular en un mediano plazo: "se pueden imaginar el sentimiento que tengo yo respecto a Carlitos, que lo vengo siguiendo desde fuerzas básicas, es el arquero que va a tener Santos y hasta la selección, está viviendo un gran proceso, es muy bueno y estamos felices de poder contar con él en caso de que le pueda pasar algo a Jonathan, está en muy buen nivel y lo demostró ante Chivas, no tengo duda que Carlitos va a ser el portero de Santos y se está preparando para eso", culminó.

Jonathan Orozco aceptó el reto de cambiar los abucheos por aplausos en Torreón. (Fotografía de Jesús Galindo)

