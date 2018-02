Triunfa en último lugar

PYEONGCHANG, COREA DEL SUR.

PYEONGCHANG, COREA DEL SUR.







COMENTAR

Un día, la casualidad hizo que Germán Madrazo conociera la historia de un peruano que compitió en los Juegos Olímpicos de Invierno. Al mexicano, un triatleta que había participado varias veces en la prueba del ironman, le interesó la historia, de aquel deportista, y se propuso emularlo algún día.

Y había muy poco tiempo para preparar ese día. Madrazo tenía 42 años, un negocio que atender y era padre de trillizos. Por cierto, tampoco tenía mucho dinero para costearse sus quimeras.

Lo que ocurrió entre aquella decisión y la prueba de 15 kilómetros de esquí de fondo que Madrazo disputó ayer tiene tintes de "road movie", historia de superación y proyecto aventurero de tres deportistas, unidos en una fraternidad, incluido el chileno Yonathan Fernández, quien compitió en la misma jornada, y el tongano Pita Taufatofua (sí, el mismo que desfiló sin camisa en la ceremonia inaugural de Pyeongchang).

Madrazo, de 43 años, ocupó el último puesto entre los 116 participantes que llegaron a la meta. Otros tres no pudieron con el atroz recorrido en el Parque Olímpico de Alpensia y no terminaron.

Pero el lugar no importa, sino la historia que Madrazo les quiere contar a los mexicanos y al mundo.

"Lo que yo quiero que mis compatriotas sepan es que no importa si tienes 43 años, si naciste en México o si no tienes dinero para practicar un deporte", afirmó. "Si quieres hacerlo, puedes hacerlo".

Hay que creerle. Madrazo se entusiasmó tras conocer a fondo la historia de Roberto Carcelén, primer peruano en los Juegos Olímpicos de Invierno, quien compitió en Vancouver 2010 y llegó a la meta del esquí de fondo en Sochi, pese a tener dos costillas fracturadas.

Mediante las redes sociales, el mexicano le preguntó a Carcelén si lo podía ayudar. En respuesta, le recomendó a su entrenador, residente en Estados Unidos.

"Le hablé a ese entrenador y me dijo 'no puedo prepararte, porque no tengo tiempo, pero si me acompañas manejando 6 mil kilómetros de Michigan a Utah, adonde tengo que entregar un coche, en el camino te enseño a esquiar", contó Madrazo ante un grupo de periodistas embelesados con la historia. "Me subí al avión, no sabía siquiera si iba a ir por mí al aeropuerto".

En cada zona donde había pistas para esquiar, el entrenador cumplió la promesa y fue preparando a su veterano discípulo. Pero una cosa era saber esquiar y otra conseguir el boleto olímpico

Madrazo compitió mediante esquíes con ruedas, que le iban dando algunos puntos clasificatorios para los Juegos Olímpicos. Pero tenía que participar en pruebas sobre nieve. Como pudo, recorrió distintos encuentros de esquí, y en ellos conoció a Fernández y a Taufatofua, el tongano que había desfilado también con el torso desnudo en la inauguración de Río de Janeiro 2016, donde compitió en taekwondo, y que quería llegar de algún modo a los Olímpicos invernales.

Entre los tres fueron motivándose, cada vez que fracasaban en la búsqueda del boleto olímpico.

"La última opción era Islandia, y sólo tuve para comprar el boleto de ida. Afortunadamente no era Alemania, porque no me hubieran dejado entrar sin boleto de regreso y no estaría aquí", rememoró el mexicano. "Hubo un día en que nos quedamos definitivamente sin dinero. Nos quedaba sólo una barra de chocolate... Pita la compartió y me dijo... 'lucha otro día, hermano'".

Taufatofua es ahora una celebridad. Llegó en el puesto número 114, pero una multitud de periodistas quería entrevistarlo.

"Él y Yonathan de Chile hicimos una hermandad. Ahorita nos abrazamos y dijimos 'peleamos hasta el final'", contó Madrazo.

Así que para las estadísticas, Madrazo terminó último. Para él, esto es un triunfo.

"Este es el olimpismo, es darlo todo, es intentarlo todo. Nosotros, al no tener nieve, al no tener la experiencia que tienen estos países, para nosotros la medalla es obtener el criterio de calificación", dijo. "Ir por una meta tan inalcanzable, creo que es lo que representa el auténtico espíritu del olimpismo. Nosotros lo dimos todo durante un año, sobre todo durante los últimos seis meses, y mira nada más el premio".

En ese momento de la entrevista en la zona mixta, al recordar la historia, que incluyó además una mudanza del estado mexicano de Tamaulipas a Estados Unidos tras un robo y temores fundados sobre la seguridad de la familia, Madrazo rompió a llorar.

"Esto es para ellos (los trillizos, dos niñas y un niño). Es un mensaje de vida para ellos, que el día que sientan que ya no pueden con algo, que se acuerden de su viejo y se acuerden que sí se puede. Nunca hay tiempo para rendirse... no necesitas esperar a ver si el gobierno te da recursos para poder hacer un entrenamiento, a ver si naces en una familia privilegiada... siempre se puede".

El mexicano y abanderado de la representación nacional, Germán Madrazo, cumplió en su debut en los Juegos Olímpicos. (AP)

Más de Deportes

... Anterior Siguiente ...