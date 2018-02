Calor 'golpea' en febrero

TORREÓN, COAH.-

El frío se fue y el termómetro continuará en aumento en la Comarca Lagunera.

En lo que va del año y aún en temporada invernal, se ha registrado una temperatura máxima de los 33.6 grados centígrados y en esta segunda quincena de febrero se esperan valores aún más altos. Para este año se espera tener por lo menos tres eventos o días en los que se alcancen los 43 grados centígrados.

Los próximos frentes fríos que aún restan de la temporada, podrían generar temperaturas mínimas entre los 10 a 11 grados, pero la recuperación será rápida.

José Abad Calderón Partida, previsor del tiempo en la Comisión Nacional del Agua, comentó que estos valores son normales para esta temporada, por lo menos en los últimos 18 años.

En lo que va de este 2018 el día más caliente ha sido el 4 de febrero al registrar una temperatura máxima de los 33.6 grados centígrados y se esperan días aún más calurosos para lo que resta de este mes.

"Llevamos un promedio de 30.3 grados centígrados, sin embargo, faltan los días más calurosos; la segunda quincena del mes es más calurosa, vamos a empezar a registrar temperaturas de 33 hasta 35 grados centígrados", comentó Calderón Partida.

De acuerdo con el previsor del tiempo "esto es ya algo normal, ya se están quedando estas temperaturas altas aquí en la Comarca Lagunera", insistió.

Y es que desde el 2000 a la fecha, se han incrementado las temperaturas máxima de esta temporada en dos hasta tres grados en relación a los registros de años anteriores, como el de 1971 en el que la temperatura máxima promedio era de 32 grados en este mes.

De hecho dijo, el promedio de temperaturas máximas anual ha registrado una alza en los últimos años. Actualmente la máxima histórica se mantiene en los 44.4 grados registrado el sábado 28 de mayo de 2011, año en el que además se registró la mínima histórica de -8.5 grados el 3 y 4 de febrero, en la llamada "helada negra".

"A partir del 2011 a la fecha hemos estado registrando temperaturas de 43.8 a más de 44 grados a la sombra esto quiere decir que al intemperie después de 10 ó 15 minutos de estar expuestos al Sol fácilmente subimos entre 3 a 4 grados", explicó José Abad.

Hasta el momento dijo, no se puede asegurar si en este año se pudiera alcanzar o incluso superar la máxima histórica que se mantiene en los 44.4 grados. El año pasado la máxima fue de 43.8 grados centígrados.

"Todavía no podemos hacer un análisis sobre qué tan caliente será, lo vamos hacer por ahí del primero de abril que es cuando se empieza hacer un pronóstico para las temperaturas del verano y bueno se espera tener cuando menos tres eventos con temperaturas superiores a los 43 grados, pero no sabemos si vamos a rebasar la máxima histórica de 44.4 grados o no hasta que hagamos un análisis completo", dijo el previsor del tiempo de la Conagua.

Estadísticas Calor en febrero: Calor en febrero: ⇒ Desde el 2000 se ha incrementado la temperatura máxima. ⇒ El máximo histórico se mantiene en los 44.4 grados para la Comarca Lagunera. ⇒ El valor más alto hasta hoy es de 33.6.

Pronóstico. Conagua pronostica días más calurosos para esta segunda quincena del mes de febrero, hasta de 35 grados centígrados. (EL SIGLO DE TORREÓN)

