Dan sus vidas por los estudiantes en ataque

El heroismo de un coach de futbol americano y un profesor de geografía, Aaron Feis y Scott Beigel, se esparció en las redes luego del ataque a la secundaria Marjory Stoneman Douglas en Parkland, Florida, que cobró la vida de 17 personas.

Antes de que a Nikolas Cruz activara la falsa alarma de incendio y que dieran los primeros disparos un estudiante de primer año, Chris McKenna, se encontró cara a cara con el asesino, en el pasillo del segundo piso.

Según una entrevista que dio al Orlando Sentinel, McKenna, de 15 años, iba a usar el baño cuando se topó a Cruz cargando su arma. "Será mejor que te vayas de aquí", dijo Cruz, según McKenna. "Las cosas se van a poner sucias". McKenna se congeló por un segundo y luego huyó.

Mientras salía del edificio el joven vio al entrenador asistente de futbol americano Aaron Feis abrir una puerta en preparación para la salida de clases.

"Le dije que vi un arma", dijo McKenna. "Me dijo 'déjame ir a ver qué pasa'. Luego me llevó al campo de beisbol, me dejó y regresó a la escuela. Fue la última vez que lo vi".

McKenna dijo que todavía estaba con Feis cuando escuchó la alarma de incendio que precipitó el alboroto.

QUERIDO POR TODOS

Aaron Feis, que era muy querido por los alumnos y también ejercía como guardia de seguridad en el recinto, fue la primera víctima mortal en ser confirmada.

En una nota de la BBC, menciona que algunos testigos contaron que el hombre arriesgó su vida para garantizar la seguridad de los estudiantes.

"Murió hecho un héroe", se leyó en el Twitter del equipo del colegio.

El entrenador principal del equipo, Willis May, aseguró que una joven le contó que Feis saltó frente a ella para protegerla de Nikolas Cruz, el antiguo alumno autor de los disparos, y la empujó a través de una puerta para ponerla a salvo.

Al formar parte del equipo de seguridad, el entrenador auxiliar fue de los primeros en atender los avisos por walkie-talkie sobre un ataque.

"Oí a Aaron decir: 'No, esos no son petardos'... Es lo último que oí de él", recordó su jefe.

La familia de la víctima fue informada de su fallecimiento la medianoche del miércoles, según May.

Lo hizo también Scott Beigel, profesor de Geografía. Él abrió la puerta del aula para salvar la vida de quienes huían de los disparos. Sin embargo, no le dio tiempo a protegerse y cerrar la puerta.

A Kelsey Friend la salvó él, aún lo recuerda todo entre lágrimas: "Tuve que verlo tirado allí sin vida en la entrada". Un relato más de la angustia y el terror que vivieron los alumnos en su escuela.





Sacrificio. Aaron Feis (Izq. junto a su hija de dos años) y Scott Beigel, lograron salvar la vida de jóvenes estudiantes que se encontraban en los pasillos de la escuela que atacó Nikolas Cruz.

