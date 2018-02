Camioneta en la que volcó el equipo de 'Marichuy' está prohibida en EU

CIUDAD DE MÉXICO.-

La camioneta Nissan Urvan en la que viajaba la vocera del Congreso Nacional Indígena, María de Jesús Patricio Martínez, "Marichuy", está prohibida en Japón, la Unión Europea y Estados Unidos porque no cumple con los requisitos de seguridad.

En 2015, la Organización Mundial de la Salud emitió un informe que revela que más de la mitad de los países en el mundo, incumplen con los estándares mínimos de seguridad para vehículos que emitió Naciones Unidos.

De acuerdo a un informe publicado el 15 de febrero por la organización civil "El poder del consumidor", la camioneta con capacidad máxima de 15 pasajeros, no cuenta con un sistema electrónico de estabilidad que reduce las volcaduras en ese tipo de camionetas hasta en un 74%.

Uno de los modelos de Urvan que se distribuyen en México, no cuenta con frenos ABS, que permiten frenar en distancias cortas con mayor estabilidad. Además, no todos los asientos cuentan con cinturón de seguridad de tres puntos -torso, cintura y cadera- que reducen el riesgo de muerte en caso de volcadura. No todos los modelos de estas camionetas de la Nissan cuentan con bolsa de aire; las que sí la incluyen, es solo para el conductor.

El Universal publicó en 2016 que representantes de Naciones Unidas afirmaron que las compañías automotrices venden el mismo modelo en todo el mundo. Sin embargo, en América Latina y África se distribuyen sin los complementos de seguridad para abaratar su costo.

Por tal motivo, ONU emitió siete normas mínimas con las que deben cumplir los autos relacionadas a los cinturones de seguridad y su anclaje, al impacto frontal y lateral, control electrónico de estabilidad, protección de los peatones y sistemas de protección para menores. Estas se cumplen solo en 40 de 193 países miembros de la ONU.

En México, la Norma Oficial Mexicana 194 fue reformada en 2015 para que a partir del 2019, los fabricantes incorporen bolsas de aire y frenos ABS en todos los vehículos, así como la incorporación de otras medidas de seguridad.





