Siboldi respalda a Jonathan Orozco

Torreón, Coah.- Los Guerreros del Santos Laguna realizaron esta mañana un nuevo entrenamiento dentro de su preparación de cara al partido contra los Diablos del Toluca, en el que buscarán su tercera victoria consecutiva.

Algunos aficionados han reclamado vía redes sociales el que Jonathan Orozco siga siendo el portero titular, lo que se agudizó tras su error ante León, pero Robert Dante Siboldi, entrenador de los Guerreros, no se inquieta por ello y tiene bien claro quién es su portero titular.

“Hay posiciones en las que debes tener más paciencia y darles más seguridad y confianza, las posiciones de portero y centro delantero son muy complejas, tú no puedes quitar a un arquero por un error que tenga, Jonathan pudo haber cometido un error, que ni siquiera fue en la portería, fue técnico con el pie, pero estamos hablando de un portero seleccionado, con una vasta trayectoria y que ha sido campeón, ¿cometió un error? Sí, ¿hay que sacarlo por eso? No, porque fue una jugada circunstancial, hay que darle confianza, por algo llegó a la selección, si anduviera mal, no lo hubieran convocado”.

El juvenil lagunero Carlos Acevedo también se ha ganado la confianza de Siboldi, pero el entrenador santista desea llevarlo poco a poco y lo ve como el titular en un mediano plazo: “se pueden imaginar el sentimiento que tengo yo respecto a Carlitos, que lo vengo siguiendo desde fuerzas básicas, es el arquero que va a tener Santos y hasta la selección, está viviendo un gran proceso, es muy bueno y estamos felices de poder contar con él en caso de que le pueda pasar algo a Jonathan, está en muy buen nivel y lo demostró ante Chivas, no tengo duda que Carlitos va a ser el portero de Santos y se está preparando para eso”, culminó.





El técnico uruguayo no duda sobre la capacidad que tiene Orozco bajo los tres palos del arco santista. (EL SIGLO DE TORREÓN)

