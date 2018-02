Habrá equipo competitivo

TORREÓN, COAH.-

‘Chipper’ Méndez asegura que trabajan en un róster equilibrado

A falta de poco más de un mes para que se cante la voz de "Playball" en la primera temporada 2018 de la Liga Mexicana de Beisbol, los Algodoneros del Unión Laguna ya afinan los últimos detalles previos a su participación, delineando su probable Line Up y rotación de abridores, además de los roles en el bullpen.

La campaña "Alfredo Harp Helú" será la temporada 33 de manera ininterrumpida con beisbol profesional en La Laguna, luego de que el club Guinda regresara a la pelota de verano en 1985, tras un receso del club que fue fundado en 1940. Verano a verano, los aficionados laguneros disfrutan del espectáculo del Rey de los Deportes en el estadio de la Revolución y este 2018 no será la excepción, ya que este mismo fin de semana reportarán el mánager Ramón Orantes y su cuerpo técnico, para que en el transcurso de la próxima semana comience la pretemporada.

En un recorrido realizado por El Siglo de Torreón al octogenario estadio de la Revolución, se pudo constatar que continúan los trabajos en las gradas, dug outs y otras áreas para los aficionados, pero en especial en el terreno de juego, que luce en condiciones casi perfectas para la práctica del juego de pelota. La pantalla gigante que se admiraba durante la temporada 2017 no está más en la barda de jonrón, pero directivos Guindas aseguraron que estará de regreso en los próximos días para la diversión de los aficionados.

Francisco "Chipper" Méndez, gerente deportivo de los Algodoneros del Unión Laguna, es optimista de cara a la primera temporada 2018, teniendo confianza en que los Guindas tendrán un equipo joven y de mucha pelea. "Se tiene la creencia ser que tendremos un róster de novatos, muchos aficionados pensaron que seríamos una presa fácil para los equipos rivales, pero yo no lo veo así, tenemos a gente con experiencia, con mucha hambre de ganar y con deseos de demostrar su calidad, quizá no tenemos a los jugadores ex Grandes Ligas que presumen otros equipos, pero creo que tenemos los elementos para ganar juegos en esta liga", dijo el sonorense.

Desde meses atrás, Unión Laguna ha estado en la búsqueda de refuerzos que puedan ayudar al equipo a ser competitivo y aunque "Chipper" Méndez admite que no tienen el presupuesto de otras organizaciones, tampoco significa que no tengan con qué trabajar y con qué buscar sobresalir. "Hemos tratado de hacer contrataciones inteligentes, encaminadas a los objetivos que tenemos junto con nuestro mánager Ramón Orantes, quizá los aficionados interpretaron mal algunas declaraciones, pero los propietarios del equipo nos están brindando las herramientas para buscar ser competitivos, firmamos a jugadores que conocemos, con los que podemos hablar con mucha confianza y establecer metas que buscaremos cumplir, sobre todo el darle satisfacciones a los aficionados, porque se las merecen", afirmó.

Así, el Line Up probable para los Algodoneros del Unión Laguna en el inicio de la temporada 2018 de la LMB, sería con Carlos Colmenares como jardinero central, Jonathan Jones en el jardín izquierdo, Robert Vásquez en la primera base, Luis Fonseca en el jardín derecho, Ricardo Serrano en tercera base, Kristian Delgado jugaría la segunda base, Juan Carlos Torres puede ser el bateador designado, el joven Alan López es un buen cátcher y Kevin Flores cubrirá el short stop. Todas las decisiones deportivas serán tomadas por el mánager Ramón Orantes.

"Tenemos un róster con peloteros que tienen muchas ganas de sobresalir, Ricardo Serrano va a jugar en su casa y estamos seguros de que se va a esforzar al máximo en cada juego, otros tienen muchas ganas de sacarse alguna espinita de temporadas anteriores, como Luis Fonseca, que saben que son jugadores que pueden dar mucho más en su carrera y vienen a hacerlo aquí a Laguna. Contamos también con gente de experiencia como Carlos González, además de novatos muy talentosos como Alan y Abraham López, tienen mucho potencial y no vamos a dudar en darles oportunidad para que demuestren que pueden ser de mucha ayuda para el equipo. Además estamos en posibilidad de firmar a otro bateador extranjero", declaró Méndez.

En cuanto a la rotación de pitchers abridores, el número uno sería Alejandro Martínez, seguido por el derecho dominicano Robinson López, el tercer abridor sería el zurdo Ramón García, además de Óscar Verdugo y John Millán. "El cuerpo de abridores es bueno, 'El cañoncito' Martínez nos ayudó el año pasado, ahora regresa sano y puede ser un estelar, Robinson López tuvo muy buena actuación con los Yaquis en el Pacífico, Ramón García ya tiene experiencia de lanzar con Sultanes, Verdugo tiene mucha confianza y Millán está lanzando muy bien, arriba de las noventa millas. En séptima, octava y novena entrada vamos a tener lanzadores extranjeros. Estamos por cerrar a un cerrador panameño con experiencia en Grandes Ligas, además de que tenemos a brazos jóvenes y talentosos como Humberto Montiel, que debutó en Liga del Pacífico con Mexicali y estoy seguro de que puede hacer el trabajo en nuestro relevo", sentenció Méndez.

Será durante los primeros días de la próxima semana, cuando se abra el campo de entrenamiento de los Algodoneros del Unión Laguna en el estadio de la Revolución, donde el primer juego será el martes 27 de marzo ante los Generales de Durango. "Invitamos a la gente a que se involucre con el equipo, a que lo sienta suyo y nos acompañe en la pretemporada, en el beisbol nada está escrito y todos en Unión Laguna estamos trabajando para ganar, le pedimos a la afición que nos apoye y nos permita demostrárselo", finalizó Francisco Méndez.





Las tribunas del Estadio de la Revolución están cerca de volver a cobrar vida, cuando comience la primera temporada de 2018 de la Liga Mexicana de Beisbol. (ARCHIVO)

