La presidenta del Consejo de Ministros de Perú, Mercedes Aráoz, descartó ayer que se vaya a autorizar la presencia del mandatario venezolano Nicolás Maduro en la VIII Cumbre de las Américas de abril próximo.

Aráoz dijo a periodistas que Maduro "no puede entrar ni al cielo peruano, él no puede entrar (a Perú) porque no es bienvenido" a este país sudamericano, el que hace unos días le retiró la invitación para participar en la cita internacional.

"El gobierno (peruano) le retiró la invitación a la cumbre. Él (Maduro) ya no es bienvenido a Perú", enfatizó la vocera del Ejecutivo, quien añadió que el gobernante venezolano "tiene que entender que en Perú no lo queremos recibir".

En el marco de una reunión del Grupo de Lima, el pasado martes, el gobierno peruano anunció que le retiraría a Maduro su invitación para asistir a la Cumbre de las Américas, decisión que fue apoyada por varios países latinoamericanos.

Maduro dijo ayer jueves que en la Cumbre de las Américas, a realizarse el 14 y 15 de abril próximo en Lima, "me van a ver, porque llueva, truene o relampaguee, por aire, tierra o mar llegaré a la Cumbre de las Américas con la verdad" venezolana.

Insiste. Maduro dice que asistirá a la Cumbre de las Américas, 'llueva, truene o relampaguee".

