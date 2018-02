Alarman con cabeza de lechón en una caja

GÓMEZ PALACIO.-

TENÍA ESCRITA UNA SUPUESTA AMENAZA DE MUERTE

GÓMEZ PALACIO







COMENTAR

La mañana del miércoles 14 de febrero los agentes de la Policía Municipal gomezpalatina recibieron el reporte del hallazgo de una caja de regalo con una cabeza dentro de la misma que tenía escrita una supuesta amenaza de muerte.

Rápidamente los agentes preventivos se trasladaron hasta el lugar del reporte, en la esquina de la calle Violetas y Orquídeas de la colonia Hamburgo de la ciudad de Gómez Palacio.

Fue en la citada esquina, que los agentes ubicaron una caja de cartón envuelta en papel de color rosa con corazones y un moño rojo, y sobre la misma una hoja de papel en color blanco con la parte superior recortada, y en ella un mensaje amenazador. Al abrir la caja de regalo los elementos encontraron en el fondo la cabeza de un puerco (lechón) maquillado de las mejillas y hocico.

Los propios vecinos del sector habitacional se entrevistaron con los elementos preventivos y les indicaron que habían observado a un grupo de jóvenes en el lugar sin embargo no lograron determinar si los mismos habían dejado la caja en cuestión.

Al respecto, el titular de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Gómez Palacio, Ricardo Fontecilla Almaraz, manifestó que del hecho no reportaron personas detenidas.

Detalló que hasta el momento, tampoco han recibido alguna denuncia sobre el hecho, lo que les hace suponer que no fue entregada a ninguna persona en particular, sin embargo no descartan la posibilidad de que todo se trate de un problema tipo sentimental entre dos mujeres por el contenido del texto que localizaron en la caja.

Finalmente Fontecilla Almaraz dijo que si alguna persona se sentía amenazada de algún modo por este hecho, se comunicara a la línea de emergencia 911 para ser canalizada a la dependencia correspondiente o bien acudiera directamente a las instalaciones de la Policía Municipal gomezpalatina.

Dejan cabeza Localizan cabeza de cerdo dentro de caja de regalo: Localizan cabeza de cerdo dentro de caja de regalo: ⇒ La caja contenía un mensaje amenazante dirigido a una mujer. ⇒ Del hecho no reportaron detenidos. ⇒ El hallazgo de la caja se registró en la colonia Hamburgo.

Broma. Pesada broma de San Valentín moviliza los cuerpos de seguridad en Gómez Palacio.

Etiquetas: Incidentesamenazas

Más de Policiaca

... Anterior Siguiente ...