Vinculan a proceso a 19 exfuncionarios de Javier Duarte por desaparición forzada

Un total de 19 ex funcionarios, ex jefes policíacos y agentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Veracruz fueron vinculados a proceso por el presunto delito de desaparición forzada de 15 personas, hechos ocurridos durante el gobierno del priista Javier Duarte de Ochoa (2010-2016).

Durante audiencia en el penal de Pacho Viejo, que inició el martes y concluyó pasadas las 5:00 horas de hoy miércoles, se ratificó la prisión oficiosa y se determinaron cuatro meses más para la investigación complementaria por las actividades sistemáticas implementadas desde el Estado para desaparecer personas.

De acuerdo con el nuevo sistema de justicia penal, la vinculación a proceso no significa que los detenidos sean responsables del presunto delito, sino que el Juez de Juicios Orales encontró elementos suficientes para iniciarles un juicio.

Los vinculados a proceso son el ex secretario de Seguridad Púbica, Arturo Bermúdez Zurita, quien a se encontraba preso enfrentando los delitos de tráfico de influencias, abuso de autoridad y enriquecimiento ilícito.

El ex director general de Prevención y Readaptación Social, Óscar Sánchez Tirado, preso acusado del homicidio del la ex pareja de su novia; el ex comandante de la denominada Fuerza Especial, José López Cervantes, alias “Comandante Black; y el ex director general de la Fuerza Civil, Roberto González Meza y 15 agentes y ex agentes de Seguridad Pública estatal.

Las investigaciones de la Fiscalía General del Estado determinaron que hay 31 ex funcionarios, ex jefes policiales y ex agentes de la Secretaría de Seguridad Pública presuntamente vinculados a la desaparición forzada, de los cuales 19 están presos.

Las autoridades ministeriales revelaron en la presentación de cargos que los jóvenes detenidos y desaparecidos en la ciudad de Xalapa, eran presuntamente “halcones” de la organización delictiva "Los Zetas", a quienes interrogaban bajo tortura.

Se reveló que testigos protegidos, muchos de ellos víctimas de los agentes que lograron sobrevivir, relataron que las mujeres eran violadas por los oficiales que las consideraban halcones de la organización delictiva que el gobierno duartista logró expulsar casi en su totalidad del territorio veracruzano.

Y se ratificó que desaparecieron supuestamente a manos de toda una estructura oficial que de manera sistemática emprendió una limpia contra el narcotráfico.

Los jóvenes desaparecidos son José Ulises Martínez Fernández de 30 años; Jorge Leal Amaro de 20; Liberio Hoyos Castañeda de 20; Uriel Hernández Vega de 18; Antonio Morales Marín de 22; Bibiana Hernández Moguel de 17 años; Cecilia de la Cruz Luján, de 17; Héctor Jesús Hoyos Barradas, 16.

Así como José de Jesús Martínez del Ángel, de 21; Alberto Huerta Acosta, de 23; Héctor Campos Cornelio, de 16 años; José Cruz Peralta Nava, de 19; Carlos Alberto Ruiz Barbadillo, Humberto Ruiz Arcos, Andrés Aguilar Marín y Jaqueline Espejo Moctezuma.

Las autoridades ministeriales consideran como prófugos a tres ex funcionarios más de primer nivel de la SSP-Veracruz.

Se trata del ex subsecretario de Operaciones y ex Secretario de Seguridad en los últimos meses del 2016, José Nabor Nava Holguín; del ex delegado de la Región III en Chicontepec, Manuel Alejandro Trujillo Rivera; y el ex director de Operaciones, José Manuel Martínez Sánchez.

Desde el inicio de la audiencia, familiares de desaparecidos protestaron en afuera de los juzgados de Pacho Viejo.

Con lonas con imágenes de los desaparecidos llenaron el frente del juzgado; y los familiares exigieron que no sólo se procese a los ex policías y mandos policiacos, como el ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Arturo "N", sino que se dé a conocer el paradero de sus hijos y familiares.

"Venimos a pedir justicia y queremos saber dónde están nuestros hijos, que se toquen el corazón quienes hayan sido y estamos aquí para que van cuántas familias están sufriendo por esta situación", relató una integrante del Colectivo Solecito.

Advirtieron que la mayoría de los casos que llevaron a la detención de los ex policías están relacionados con carpetas de investigación de sus miembros, pero que en general son más de 200 familias, tan solo de esta agrupación que tienen casos de desaparición forzada.

“La mayoría del Colectivo están relacionados con los policías y varían con los municipios. Son bastantes familias. En el Colectivo son más de 200 familias que están en la misma situación de desaparición forzada por la Policía Estatal”.

Y añadió que tan sólo este año se han sumado 30 nuevos casos de personas desaparecidas, ya durante el Gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares.





