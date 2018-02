Alcaldes 'metro' buscan fortalecimiento ante la Federación

TORREÓN, COAH.-

Se rebelan alcaldes “Metro” y buscarán fortalecer la municipalidad ante la Federación y el Estado en materia financiera, pues consideran que no reciben trato equitativo y están acotados.

En el marco de la primera reunión pactada para tratar la problemática común, los alcaldes de Torreón, Jorge Zermeño; de Gómez Palacio, Lorenzo Natera, y de Lerdo, María Luis González Achem, tuvieron su primer encuentro formal en la Presidencia Municipal de la Plaza Mayor.

En declaraciones conjuntas, aseguran que compartirán sus preocupaciones con las Asociaciones Nacionales de Alcaldes para que la voz de los alcaldes y el Federalismo se respete más.

El alcalde de Matamoros, Juan Carlos Ayup, no asistió a esta reunión por el compromiso de atender la celebración del aniversario del municipio, según explicó Jorge Zemeño.

Con relación a la cohesión que ahora emprenden, Zermeño Infante explicó el motivo de la postura al respecto es porque “a nivel nacional el municipio siempre ha sido la parte más débil o desprotegida en los órdenes de gobierno, siempre se cree que lo federal o lo estatal están por encima de lo municipal y la realidad es que cada orden de gobierno tiene sus propias atribuciones en la Constitución… Los municipios tienen que fortalecerse”.

Citó el caso de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que ahora cobra a los municipios una comisión de 500 mil pesos mensuales, como es el caso de Torreón, por el Derecho de Alumbrado Público (DAP), “nos parece injusto para Lerdo, para Gómez, y muchas ciudades del país que ahora la CFE actúe como si fuera el OXXO que cobra comisión por dar un servicio… si ahora cambió su estatus y ya no es una empresa pública, entonces habría que revisar la legislación para que se nos permita a los municipios comenzar a cobrarles por ejemplo el Predial, o lo que no se les cobra por sus instalaciones o postes, quieren que se les dé un trato de particular, hay que verlo porque no es justo que a los municipios como dicen... al perro más flaco se le cargan las pulgas”.

Hay temas como la legislación laboral que tienen que revisarse, según Zermeño, por que preocupan.

Lorenzo Natera, expuso por su parte el tema de los Fondos Metropolitanos y destaca que “los municipios tenemos acotadas muchas atribuciones en materia tributaria, es necesario que en las Asociaciones Nacionales de Alcaldes, se promueva una reforma Constitucional al artículo 115 de manera que se tengan mayores facultades y si áreas como la CFE quieren pasar de lo oficial a lo privado, pues se cobraría gravámenes como el Impuesto Predial".

Según Natera, México es el único país en el mundo donde los municipios tienen voz pero no voto, y en el caso de los Fondos Metro no es el adecuado.

Respecto a los acuerdos de la reunión, dijo Natera que "nos pusimos de acuerdo para en la siguiente ya ir aterrizando acciones comunes de carácter metropolitano, es el primer acercamiento en el que estaremos definiendo las acciones concretas a abordar, la conectividad es importante, estaremos viendo el tema de Metrobús y el Implan que nos interesa mucho, pero hay muchos temas más".

La alcaldesa de Lerdo, María Luisa González Achem, expresó que hay muchos temas en común, pues son aspectos conurbados, “todos los problemas que tenemos que estar juntos en equipo trabajando para darle una mayor respuesta a la ciudadanía sacando agendas comunes".

Luego de la reunión con medios, los alcaldes se trasladaron a Gómez Palacio para inaugurar los trabajos del puente Plateado que ahora luce un mismo color y fue repavimentado.





