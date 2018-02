TORREÓN, COAH.-

"El amor es el motor de la vida, la razón de ser de muchas cosas. Este sentimiento es el pan de cada día, con amor podemos sobrevivir ante cualquier cosa", dijo Montero a propósito del Día de San Valentín.

Tras los festejos de Cupido, Ivonne llegará a Torreón para presentar junto a Helena Rojo, María Sorté, Paulina Goto y Sherlyn la puesta en escena Dios mío, hazme viuda por favor inspirada en el libro del mismo nombre de Josefina Vázquez Mota.

"Mis compañeras y yo estamos muy ilusionadas de continuar de gira con este montaje. Nos ha ido muy bien en las plazas en las que hemos estado, la gente ha salido feliz de cada función y nosotras nos hemos divertido bastante.

"Nuestra próxima parada será Torreón. Este 15 de febrero queremos que nos acompañen, sabemos que la gente de La Laguna es experta en teatro, así que los invitamos a que disfruten de Dios mío, hazme viuda por favor", comentó en entrevista con El Siglo de Torreón.

Mientras se dirigía a un evento del Carnaval de Tabasco, Montero dijo que la obra gira a las razones por las que los cinco personajes de las actrices anhelan ser viudas de manera inmediata.

"La historia tiene que ver con cinco mujeres de distintas generaciones. Motivadas por carencias, necesidades afectivas, sueños frustrados, falta de atención de los padres o problemas de amor ellas pondrán sobre la mesa sus situaciones y la gente sabrá por qué ya no desean tener marido. Pareciera que le tiramos a los caballeros, sin embargo, ellos se divierten también", detalló.

La artista expuso que su personaje se llama "Margarita". La definió como una dama de 42 años que tras buscar la perfección en el terreno sentimental tiene que conformarse con poco.

"Ella planeaba casarse con un hombre guapo, inteligente y trabajador; pero en su desesperación de no lograr ese objetivo termina uniendo su vida a la de un youtuber que no tiene oficio ni beneficio. Lo mantiene y además no le quiere dar un hijo".

La gira del montaje comenzó con la presencia de Rebbecca Jones. Fue por un motivo de salud que Jones tuvo que retirarse siendo sustituida por María Sorté.

"María tiene unas semanas apenas con nosotras. En cuanto a Rebecca la estamos apoyando con todo y no dudamos en que pronto estará muy bien", comentó.

Por otro lado, Ivonne se mostró satisfecha con los resultados que logró la telenovela Las malcriadas que terminó el pasado viernes por Azteca Uno.

"Fue una gran novela que mostró muchas realidades de nuestro país. Tocamos temas difíciles y lo mejor es que creamos conciencia entre el público. Tal vez se haga una segunda temporada", dijo.

Ivonne Montero externó que a la par de la actuación continúa laborando en la música.

"Tengo ya varias fechas contratadas, estaré en varios palenques. Chequen mis redes sociales para que sepan dónde andaré", puntualizó.

De acuerdo con la sinopsis oficial, todas lo anhelan fervientemente y a través de la comedia el público podrá conocer las razones por las cuales estas mujeres, pertenecientes a generaciones distintas, le piden a Dios que desaparezca lo más pronto posible a sus maridos.

Cada una de las féminas hablará también de la manera en que han sobrellevado sus dolores personales y cómo se han ganado a pulso un lugar en el mundo.

