Siboldi espera un partido interesante

Con un entrenamiento matutino en la cancha del estadio Corona, los Guerreros del Santos Laguna cerraron esta mañana su preparación de cara al partido de esta noche ante los Esmeraldas del León, por la jornada 8 del Clausura 2018.

Previo al partido de mañana por la noche, el entrenador albiverde, Robert Dante Siboldi, analizó a su rival en turno y lo consideró: “un equipo con buenos jugadores, muy bien dirigido por un paisano y su estilo de juego busca mucho llegar por los costados con velocidad y buscar a un delantero que va muy bien por arriba, que es Boselli, no van a poder contar con Mejía porque está suspendido, pero en general es un equipo sólido, equilibrado, va a tener que variar un poquito por esa suspensión, pero no deja de ser un equipo muy interesante, estamos a diferencia de un punto, que no es nada en la tabla general, esperamos un partido bien disputado y que sea del agrado de la gente”, aseveró.

Uno de los aspectos más llamativos para el duelo ante La Fiera es la visita del estadounidense Landon Donovan, pero más allá del aspecto mediático, Siboldi resalta que se trata de un jugador con grandes condiciones: “es un muchacho que no se por qué se retiró, cuando yo creo que estaba en plenitud, todavía, el que regrese me da una gran alegría porque es un muchacho que lo vemos con buen nivel, un liderazgo impresionante, que bueno que decidió volver y que le dieron la oportunidad”, consideró.





El técnico uruguayo espera un partido cerrado ante León, aunque confía en salir airoso. (EL SIGLO DE TORREÓN)

