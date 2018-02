Canciones para los corazones rotos

CIUDAD DE MÉXICO.-

Pareciera que el Día de San Valentín no es importante para quienes están solteros, separados o sufrieron la pérdida del ser amado, pero, por más se pretenda ignorar esta fecha, es inevitable no tener presente a esa persona que marcó el corazón.

A través de la música se han podido decir y escuchar mensajes a la medida de los sentimientos que provocan la tristeza, el dolor, la decepción y traición; es por eso que hoy hacemos una recopilación de canciones que te ayudaran a sanar la melancolía del recuerdo amoroso.

Las favoritas de los abuelos y nuestros padres

Interpretaciones que no son para nada vacías, son parte de la vida de las personas, y que generación tras generación les han cantado a las heridas del corazón y a la adicción en que se convierte la tristeza. Me cansé de rogarle de José Alfredo Jiménez; El triste de José José, Por tu maldito amor de Vicente Fernández, Mentiras de Lupita D'alessio, Tatuajes de Joan Sebastian, Si no te hubieras ido de Marco Antonio Solís.

Al estilo mexicano

La música regional mexicana podría ser el género con mayor inspiración en el tema de mal de amores o amoríos ocultos. Canciones que hablan de lo que nadie puede saber y que te mueres de ganas por gritar. Mi segunda vida de La Arrolladora Banda El Limón, Probablemente de Christian Nodal, Disfrute engañarte de La Adictiva, Por este amor de Banda MS.

Sentimiento millennial

Actualmente destaca el género balada-pop y reggaetón para esta nueva generación que se ha vuelto básica a la hora de dar una interpretación a este sentimiento. En un presente donde pocos quieren el compromiso y las prioridades cambian constantemente, entre sus temas favoritos se encuentran Mon Laferte con Tu falta de querer, Corazón de Maluma, New Rules de Dua Lipa, Too Good at Goodbyes de Sam Smith, Happy Ending de Avril Lavigne

Rima Amor y Poesía. (RAP)

El género que ha trascendido fronteras y lleva consigo un mensaje poético en sus rimas, destaca la sinceridad, la pureza, honestidad, el respeto y el origen del sentimiento. Mime 871, rapero de la región, se ha caracterizado por sus temas inspirados en la vida, las experiencias, el olvido y por supuesto el amor. Su tema Te Olvidas de Mí, es una buena recomendación para quien ama y no puede concebir la idea de que no es correspondido.

