Incierto, futuro de aspirantes a policías

Luego de que empezaron a darse las primeras bajas de aspirantes a policías municipales, al no pagarles las becas por 6 mil pesos mensuales prometidas por inscribirse a la capacitación, autoridades municipales no proporcionan información sobre la causa del incumplimiento desde la quincena pasada y la falta de certeza para la próxima de este jueves 15 de febrero.

El alcalde Jorge Zermeño declaró ayer en el acto cívico realizado en el Instituto Tecnológico de La Laguna (ITL) que revisaría el caso para determinar "en dónde estuvo la falla".

En tanto, el secretario del Ayuntamiento, Sergio Lara lamentó "no poderme manifestar al respecto, porque no he leído los medios de comunicación". Asegura que desconoce las primeras bajas de los candidatos a policías y que desde el mes pasado se inscribieron para tomar la formación inicial policiaca y que siguen reclamando su pago .

Tampoco el director de Seguridad Pública, Primo Francisco García Cervantes, sabe la causa de las bajas de aspirantes a policías y el destino que aguarda a los demás. Pero con relación a la falta de pago declaró: "Tengo entendido que sí les pagaron, ese asunto lo lleva la Tesorería", declaró.

Por su parte, el director de Servicios Administrativos, Antonio Loera López donde se manejan los pagos de la nómina, expresó que "se paga a petición del área correspondiente. En este caso si no se hizo la solicitud de pago por parte de la dependencia interesada, en este caso la Academia de Policía, pues cómo se les paga", preguntó.

El director de la Academia de Policía, Néstor Villarreal Castro declaró desde el mes pasado que las bajas eran mínimas, pero comprensibles. Expresó que se les iría pagando conforme avanzaran las quincenas en preparación.

Fue el secretario del Ayuntamiento el que informó en enero que se pagarían 6 mil pesos mensuales a quienes se inscribieran para recibir la capacitación policiaca.

Dijo que se capacitan a 120 personas, las cuales posteriormente serán enviados a que les apliquen los exámenes de Control y Confianza al C-3, en Ramos Arizpe Coahuila.

La semana pasada declaró que ya para entonces quedaría resuelta la falta de pago a los aspirantes que estaban en capacitación en la Academia de Policía que funciona en el lugar conocido como la Villa Olímpica en las instalaciones de la Unidad Deportiva Torreón.

Habló además de realizar un "pre-filtro", antes de enviarlos a los exámenes de Control y Confianza.

Los "prefiltros es lo que nos va a arrojar la cifra de cuáles van a ir a Saltillo", aseguró.

El destino de los candidatos a policías municipales sigue sin precisarse, así como el registro y certificación del lugar que ahora se está utilizando como Academia de Policía, sin reunir los requisitos que estipula el Sistema Nacional de Seguridad que es claro respecto a sus lineamientos.





Incierto. Se desconoce el futuro de los aspirantes a Policías Municipales, ya que siguen sin pagarles la beca de 6 mil pesos al mes. (EL SIGLO DE TORREÓN)

