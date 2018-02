Detenidos, 486 menores por secuestro de 2012 a 2017: Wallace

CIUDAD DE MÉXICO.-

Entre enero de 2012 y agosto de 2017 fueron detenidos 486 menores de edad por su participación en un secuestro, reveló la presidenta de Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace.

Esto representa, dijo, el 5.75% de los 8 mil 442 secuestradores capturados en todo el país en el mencionado periodo, sin embargo alertó a las autoridades sobre esta situación, ya que cada vez hay más familias involucradas en este delito de alto impacto.

"Esto tiene que ver con que no tenemos políticas públicas adecuadas para los jóvenes", consideró.

Al presentar su reporte mensual, la activista expuso que las entidades con más menores involucrados en plagios son Tamaulipas, con 77; Estado de México, 62; Guerrero, 52.

"Los menores están más enfocados en el norte y recordemos que es frontera, a la frontera muchos llegan a querer pasar al otro lado (Estados Unidos), no necesariamente van a radicar, y son muchas veces coptados por el crimen organizado, para hacer levantones y para convertirlos en sicarios", indicó.

Miranda de Wallace afirmó que la falta de atención y comunicación en su casa, provoca muchas veces que los menores tengan malas compañías y sean inducidos cometer actos delictivos.

"Se debe a la falta de comunicación en su casa, es decir, es un chavo que se empieza a aislar, no tiene comunicación con su familia, no le tiene confianza, empieza a tener malas compañías, y luego deja la escuela, entonces son estos factores que ya sabemos, pero que no se están atacando", sostuvo.





