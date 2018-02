Europa pone en jaque a cerveceras

15 MARCAS ESTáN EN RIESGO DE CONSERVAR NOMBRE Y ETIQUETA, SEñALAN

Con la renegociación del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, la industria de la cerveza enfrenta limitaciones para el uso de nombres y estilos, lo cual afectaría a alrededor de 15 marcas mexicanas.

La gerente de asuntos públicos y relaciones gubernamentales de Cerveceros de México, Laura Enríquez, señaló que de la mano de la Secretaría de Economía (SE) impulsan la defensa particular de cuatro indicaciones geográficas: Ceskobudejovické pivo, Kölsch, Münchener bier y Bayerisches bier, con el fin de que no sean consideradas y sean excluidas.

No sólo está la afectación a las marcas que utilizan esos nombres, dijo, sino que perjudica el desarrollo y expansión de la industria en general, dado que al aprobarse la ubicación geográfica, se prohibiría utilizar el estilo o el tipo en la etiqueta, en perjuicio de las empresas y de los consumidores.

"Estamos hablando de más de 15 marcas afectadas, algunas de proporciones industriales otras de cervecerías artesanales, sin embargo, para nosotros la mayor afectación va más allá de esta cifra, va hacia el desarrollo y la creatividad de este sector y el potencial de desarrollo que puede tener, porque hemos visto en los últimos años como ha crecido el mercado artesanal", afirmó.

Enríquez comentó que, si bien en la renegociación de ha dado un enfoque particular al tema de lácteos, no hay que perder de vista que una de las industrias de mayor relevancia para el desarrollo del país es el sector cervecero, ya que México es el primer exportador de la bebida en el mundo.

De hecho, la gerente de asuntos públicos y relaciones gubernamentales de Cerveceros de México, resaltó que el sector alcanzó un crecimiento superior al 5.0 por ciento en 2017, lo que los coloca como un sector puntero en este Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea.

"La imposibilidad de utilizar estos nombres, que para nosotros son estilos de cerveza, ya que el consumidor no los relaciona con un lugar de origen, sino con un estilo, es preocupante. De la mano de la Secretaría de Economía, hemos impulsado la defensa particular de cuatro indicaciones geográficas, con el fin de que no sean consideradas y sean excluidas de este tratado".

A su vez, la directora general de Cerveceros de México, Maribel Quiroga, dijo en entrevista que el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea está vigente desde el 2000; la renegociación empezó desde 2016 y hay temas que se han vuelto álgidos en productos como el queso manchego, los cárnicos, y la cerveza.

"Nosotros, como representantes de los cerveceros de México estamos buscando que las marcas que utilizan no tengan problema al momento de comercializar su producto, queremos cuidar a nuestro sector, a las cervezas mexicanas y a las marcas que están registradas en México", precisó la representante del sector.

Mientras que el presidente del productor de las marcas de cerveza como Corona, Modelo, Victoria, entre otras, para estados, Unidos Constellation Brands, Daniel Baima, dijo a Notimex sus "estilos de cervezas son definidos, el mercado de importación somos líderes, así que no nos preocupa".

Por su parte, Grupo Modelo comentó que "La Cámara que nos representa ya ha hecho públicos sus comentarios. Como industria estamos dando puntual seguimiento al tema y estamos participando con la Secretaría de Economía en las reuniones de trabajo".

En este marco, la cervecera invertirá en una nueva planta en el estado de Hidalgo, mientras que Heineken y Constellation Brands alistan ampliaciones en sus complejos de producción.

Durante el último año, México se convirtió en el cuarto productor de cerveza a nivel mundial, al alcanzar los 105 millones de hectolitros al año.

Según datos de Cerveceros de México, a lo largo de 2016 la producción creció 8.0 por ciento respecto al año previo y las exportaciones aumentaron 13 por ciento lo que representa alrededor de 32 millones de hectolitros, manteniendo como el principal país exportador de esta bebida en el mundo.

La asociación señala que 80 por ciento de la cerveza que México vendió en el exterior fue Estados Unidos, seguido por Australia, Reino Unido, Chile, Canadá y China; mientras que las ventas Colombia crecieron 44 por ciento, a Irlanda 69 por ciento, para Paraguay 79 por ciento y a Perú 84 por ciento.

Como parte de este crecimiento, en noviembre Grupo Modelo anunció una inversión por 14 millones de pesos para la construcción de la octava planta cervecera de la compañía en México, la cual contará con una capacidad inicial de 12 millones de hectolitros anuales y con la posibilidad de expandirse hasta 24 millones en el mediano plazo.

Archivo

Crece exportación de mezcal y tequila

México exportó mezcla y tequila por un valor de mil 389 millones de dólares durante 2017, como resultado de la superficie del cultivo del agave que se encuentra mecanizada y más de la mitad cuenta con tecnología aplicada a la sanidad vegetal.

Así lo informó la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), al señalar que la superficie del cultivo del agave llegó a más de 105 mil 600 hectáreas el año pasado.

Señaló que hay unas 200 especies de agave distribuidas en todo el país y tanto el tequila como el mezcal cuentan con la Norma Oficial Mexicana correspondiente para la vigilancia de su producción y comercialización.

Apuntó que el tequila y el mezcal forman parte del mercado internacional de bebidas espirituosas y poseen denominación de origen por la producción geográfica, al igual que el brandy y el whisky escocés. Debido a la calidad de las bebidas mexicanas y a la estrategia de diversificación de mercados, indicó, las ventas de mezcal tuvieron un crecimiento acumulado de 266.74 por ciento de 2014 a 2016, en tanto que las exportaciones de tequila tuvieron un crecimiento acumulado de 16.24 por ciento en el mismo periodo.

Precisó que las exportaciones de ambas bebidas alcanzaron mil 389 millones de dólares en 2017, como parte del aumento en los nichos comerciales que se conquistaron con la estrategia de diversificación de mercados.

Riesgos. Las limitaciones afectan la expansión de la industria cervecera nacional, señalan.

Más de Finanzas

... Anterior Siguiente ...