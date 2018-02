¿Se acuerda del helicóptero? Aún existe

El siglo de Torreón

El helicóptero que costó 25 millones de pesos y que se adquirió hace 9 años a través del Fideicomiso de Seguridad Pública para reforzar la vigilancia de La Laguna, todavía existe, pero está en Saltillo en poder del Gobierno del Estado.

Fue el 27 de agosto de 2009 cuando tocó tierra el helicóptero comprado con aportaciones del Estado y el Ayuntamiento de Torreón. Se trata de una aeronave francesa marca Eurocopter, tipo Colibrí, modelo EC-120.

Ese día, quien era el fiscal general, Jesús Torres Charles, le entregó las llaves a Andrés Izaguirre Martínez y Agustín Alonso, representantes del Fideicomiso de Seguridad Pública y del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, respectivamente.

Torres Charles dijo que trabajaría en las acciones de apoyo de las corporaciones policiacas y de manera coordinada se iba a decidir cuándo usarlo, sin embargo fueron pocas las veces que se le vio sobrevolando la ciudad.

Cuestionado al respecto, el alcalde Jorge Zermeño Infante, dio a conocer que la aeronave no está en Torreón desde hace muchos años. "Tengo entendido que el Ayuntamiento en su momento, a través del Fideicomiso, aportó 5 millones de pesos, el helicóptero se encuentra en Saltillo a disposición del Gobierno del estado (…) lo que estamos pidiendo al gobierno del estado es que dé cuenta que está en manos de Gobierno del Estado y que ahí se quede".

Zermeño Infante dijo que no se requiere un helicóptero para sobrevolar de ciudad por seguridad y considera que la autoridad no previó en su momento cuál sería su utilidad ni el costo del mantenimiento y que desde su perspectiva no es lo más apropiado para la región.

Considera que en vez de hacer un gasto de esta naturaleza, se deben reforzar a las corporaciones con otros instrumentos como: patrullas, equipamiento y videovigilancia.

Inversión Distribución. Distribución. ⇒ El helicóptero tuvo un costo de 25 millones de pesos. ⇒ Cinco millones fueron aportados por el Municipio. ⇒ De noviembre de 2013 a junio de 2014 estuvo en reparación en la Ciudad de México por un accidente que registró.

Localizan. Jorge Zermeño, alcalde de Torreón, dice que helicóptero se encuentra en Saltillo.

