Los ‘me gusta’ en precampaña

El rol que tienen las redes sociales en los procesos electorales cada vez tienen más fuerza, pues son una plataforma que pudiera ser un arma de doble filo para los aspirantes a un cargo de elección popular.

Este 11 de febrero concluye en México la etapa de precampañas, donde José Antonio Meade, Ricardo Anaya y Andrés Manuel López Obrador buscaron convencer a los militantes de los partidos y coaliciones que abanderan para consolidarse como candidatos.

Cada uno tiene en claro que no se pueden olvidar de las redes sociales, y durante esta precampaña hicieron uso de éstas e incluso, se volvieron virales por el manejo que le dieron. Estos son los tuits más populares en cuanto a interacción de los tres precandidatos.

Los sucesos de una supuesta intervención rusa y la singular recomendación que le hizo López Obrador al presidente Enrique Peña Nieto para que “no se altere” al lanzarle indirectas, fue lo más viral del precandidato de Morena a la Presidencia.

“Ya no soy peje, ahora soy AndresManuelovich”, fue el tuit más popular de las precampañas, logrando el video en el que se burlaba de las declaraciones de Javier Lozano, quien señalaba un presunto financiamiento que López Obrador recibiría de Rusia, 474 mil reproducciones; 30,353 "me gusta" y 12,045 retuits.

Ya no soy peje, ahora soy AndresManuelovich pic.twitter.com/L1fzb5QGgX — Andrés Manuel (@lopezobrador_) 18 de enero de 2018

El segundo clip que se volvió viral fue su receta médica a Peña Nieto. “Le he mandado a decir de manera respetuosa que se serene, que no se altere, que no se caliente, que no le haga caso a las encuestas”, dice en el video en el que le recomienda en tono de broma tomar el medicamento “Amlodipino”.

“Si se le sube la presión esta medicina es buena, además ayuda a curar el ‘mal de ojo’ y otras molestias”, agregó en el clip que acumuló 210 mil reproducciones; 12,096 “likes” y 5,584 retiuts.

Su reciente visita a Durango, donde fue recibido con mariachi, también se coló como lo más popular en el microblog, pues un video de su mitin donde destacaba la asistencia a pesar de ser jueves y a las 11 de la mañana, recaudó 116 mil reproducciones; 10,852 “me gusta” y 4,902 “me gusta”.

Miren cuánta gente en el acto de Durango a pesar de ser jueves a las 11 de la mañana.



¡De norte a sur, de este a oeste, ganaremos esta lucha, cueste lo que cueste! pic.twitter.com/m9Iz3c5rB9 — Andrés Manuel (@lopezobrador_) 8 de febrero de 2018

El tuit más popular en cuanto a “me gusta” en Twitter del aspirante por el PRI a la presidencia, José Antonio Meade, fue uno publicado el 7 de febrero de 2018, en el que hacía referencia al presidente que México necesita.

“México necesita un Presidente serio. Un profesional que sepa enfrentar los retos internos y externos, que garantice estabilidad económica y certidumbre jurídica”, decía el tuit, mismo que recibió 7,751 “me gusta” y 3,517 retuits.

México necesita un Presidente serio. Un profesional que sepa enfrentar los retos internos y externos, que garantice estabilidad económica y certidumbre jurídica. — José Antonio Meade (@JoseAMeadeK) 8 de febrero de 2018

Esta publicación se volvió viral luego de que Tatiana Clouthier, coordinadora de campaña de Andrés Manuel López Obrador le cuestionara a quién propone, a lo que el exsecretario de Hacienda respondió con un “Yo mero”.

La peculiar respuesta se convirtió en uno de los tantos memes que han circulado en estas precampañas y ese tuit alcanzó 7,694 “me gusta” y 4,741 retuits.

Meade aprovechó el fenómeno viral para convertir la frase en un lema de campaña.

Yo mero. — José Antonio Meade (@JoseAMeadeK) 8 de febrero de 2018

El panista Ricardo Anaya, en medio de un escándalo de triangulación de recursos con una fundación que fue usada para hacer un millonario negocio inmobiliario con constructores amigos, tuiteó para defenderse de la nota periodística difundida por el diario Proceso.

“Empezó la guerra sucia. El PRI está desesperado y ya no sabe qué hacer para levantar la campaña en ruinas de su precandidato. La fundación que presidí jamás recibió recursos públicos y yo no obtuve ningún beneficio personal. Tienen miedo. No les creas a los del PRI”, tuiteó el 4 de febrero de 2018, siendo éste el post más 2,709 "me gusta" y 1,804 retuits.

Empezó la guerra sucia. El PRI está desesperado y ya no sabe qué hacer para levantar la campaña en ruinas de su precandidato. La fundación que presidí jamás recibió recursos públicos y yo no obtuve ningún beneficio personal. Tienen miedo. No les creas a los del PRI. pic.twitter.com/L8uzRuI9Cl — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) 4 de febrero de 2018

El fenómeno viral también alcanzó a Anaya, pues su segundo tuit más popular fue uno que le costó convertirse en meme y tendencia el pasado 9 de enero de 2018 bajo el hash tag “#LasHazañasDeAnaya.

Esto nació luego de que publicara una selfie con su hijo llegando a la escuela. “Hoy muy temprano llevé a Mateo al colegio”, decía, lo que fue tomado como broma por la simplicidad del mensaje que logró llegar a 2,2098 “me gusta”.

Hoy muy temprano llevé a Mateo al colegio. pic.twitter.com/c70MlE0BxL — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) 9 de enero de 2018

En cuanto a seguidores hay una brecha muy amplia en cada uno de los precandidatos.

A la cabeza se encuentra AMLO con 3,551,916 seguidores en Twitter, después está José Antonio Meade quien registra 1,092,187 seguidores. Muy lejanamente, se ubica Ricardo Anaya con apenas 427,777 seguidores.





Los tuits más populares de las precampañas. (ESPECIAL)

