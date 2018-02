No preocupa a 'El Bronco' ser último en las encuestas

CIUDAD DE MÉXICO.-

Al aspirante independiente a la candidatura presidencial Jaime Rodríguez Calderón, "El Bronco", no le preocupa ir en último lugar de las encuestas que hasta ahora han presentado diversos medios de comunicación.

"Soy un apasionado de los caballos siempre me ha gustado salir de atrás, saliendo de atrás les veo el trasero a los que van adelante y luego, cuando los rebase, van a ver mi trasero, y será más emocionante" dijo.

En atención a medios añadió que ya como candidato no tiene aún personajes para integrar un posible gabinete, pero aclaró que lo conformaría por expertos.

"No llamaría a ningún político, a ningún exgobernador, a ningún exalcalde, ni un exdiputado, llamaría a los expertos, a un empresario para ser secretario de Hacienda, al mejor doctor en el tema de obesidad infantil, y quitaría muchas secretarías que son innecesarias", expresó.

"El Bronco" negó que vaya a declinar en favor de otro independiente, "primero necesito ser candidato" dijo. En el tema de seguridad, anotó que no pedirá protección especial al gobierno federal en las etapas posteriores a la recolección de firmas.

"Yo tengo la seguridad que me otorga ser gobernador con licencia, creo que es una seguridad sencilla, no es ni ostentosa, no me gusta, tampoco la utilizo mucho, simplemente considero que sí necesito tener", detalló.

Durante su conferencia en la XII Cumbre Mundial de Comunicación Política, aseguró que en su campaña no ha pagado a expertos para generar estrategias políticas, ni siquiera para elegir el color morado que caracteriza su movimiento.





