Así te afecta la nueva tasa de interés de Banxico

El Banco de México (Banxico) encareció nuevamente el dinero. Subió la tasa de interés, así que si piensas contratar una tarjeta de crédito o solicitar un préstamo en alguna institución financiera, es momento de pensarlo dos veces. El Banxico aumentó la tasa de interés de 7.25% a 7.50%, esto significa que el dinero, o más bien el crédito, se hace más caro.

La tasa de referencia establece el costo que pagan los bancos por prestarse dinero y por lo tanto, determina los intereses que cobran los bancos por los créditos que venden a sus clientes.

Así que el ajuste que hace el Banxico en su tasa de interés se refleja de inmediato en el costo de productos como las tarjetas de crédito.

También, es muy probable que otros préstamos como los personales o de nómina que se contraten sean más caros.

Si tienes algún crédito a tasa variable, este anuncio podría afectarte ya que tus mensualidades aumentarán. Pero si tienes algún tipo de financiamiento a tasa fija, no te preocupes, pues no afectará tu crédito y no subirán tus mensualidades.

Por ejemplo, si tienes una cuenta pendiente con tu banco a meses sin intereses, esta alza de tasa no se reflejará en tu estado de cuenta mientras no te atrases en ninguno de tus pagos y seas "totalero", es decir, si pagas el total del saldo de tu tarjeta en la fecha correspondiente.

El costo de los préstamos bancarios en el país depende de la tasa de referencia de Banxico y si bien es más inmediato el traslado a las tarjetas de crédito, pues la mayoría están referenciadas a la TIIE (Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio), los financiamientos hipotecarios, automotrices, personales y de nómina también se van a encarecer.

Si deseas adquirir una casa o un auto, debes evaluar tu capacidad de pago a futuro y contratar tus créditos a tasas fijas, pues se prevé que las tasas continúen subiendo.

Los créditos otorgados a las pequeñas y medianas empresas, así como a las personas con actividad empresarial, también se verán afectadas por el alza en la tasa de referencia, el incremento dependerá del plazo a los que están contratados este tipo de financiamientos.

Finalmente, el costo de la deuda interna del gobierno federal también tenderá a aumentar, en la medida que el fondeo que realiza a través de diferentes instrumentos, como los Cetes, será más oneroso.

Para las personas que tienen ahorros el anuncio del Banxico es positivo ya que tendrán mayores rendimientos.

Especialistas financieros recomiendan prudencia y evitar el endeudamiento. Así que lo mejor es saldar deudas, pagar los pendientes de tu tarjeta de crédito y evitar compras innecesarias.

Si tienes algún crédito, paga puntualmente tus mensualidades y procura que tus deudas no rebasen 30% de tus ingresos.





