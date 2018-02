Autoridades de capital de EU rechazan hacer desfile

WASHINGTON, EU

Washington no está entusiasmada con el desfile militar que Trump quiere organizar en la capital de EU. La ciudad no vive un desfile de estas características desde 1991, y si fuera por las autoridades locales no se repetiría. La alcaldesa Muriel Browser expresó sus dudas sobre el "impacto" en la ciudad, especialmente en seguridad, para un desfile que normalmente es para celebrar el fin de una guerra que, dijo, "creo que no se ha anunciado".

Su portavoz, Anu Rangappa, fue más contundente en el rechazo, asegurando que la ciudad no está dispuesta a desembolsar dinero para el evento. "Al igual que con el muro, él [Trump] tendrá que pagarlo", dijo.

La ciudad todavía está a la espera de recuperar la inversión que tuvo que hacer para arreglar avenidas y espacios públicos tras la toma de posesión del presidente, en enero de 2017, y los oficiales locales no quieren hacerse cargo del coste desproporcionado que supondría en seguridad, preparación y reparaciones de un desfile para "el ego del presidente".

Varios senadores han criticado no sólo el dispendio, sino el motivo que habría detrás de la parafernalia.







