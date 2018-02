Experto del Vaticano verá a víctima chilena

CIUDAD DEL VATICANO

El experto del Vaticano para delitos sexuales cambió de planes y volará a Nueva York para escuchar en persona a una víctima chilena de abusos sexuales, cuyas peticiones para hablar con el papa Francisco habían sido ignoradas, dijo la víctima a The Associated Press ayer.

El cambio con respecto a lo que iba a ser solamente una entrevista a través de Skype ocurrió después de que la AP reveló que Francisco recibió en 2015 una carta de Juan Carlos Cruz, víctima del sacerdote pederasta más conocido de Chile, Fernando Karadima.

Cruz le escribió al pontífice que uno de los pupilos de Karadima, el ahora obispo Juan Barros, estuvo presente durante los abusos y que no hizo nada al respecto, y cuestionó la decisión de Francisco de ordenarlo obispo. Barros ha negado haber presenciado o estar al tanto de cualquier abuso cometido por Karadima, un sacerdote carismático sancionado por el Vaticano en 2011 por abuso sexual de menores. Francisco provocó indignación durante su reciente visita a Chile al defender firmemente a Barros y decir que las acusaciones en su contra eran una calumnia, además de comentar que nunca había escuchado de una víctima que denunciara el comportamiento de Barros.

El reporte de la AP, publicado el lunes, desmiente las afirmaciones de Francisco de que ninguna víctima presentó alguna acusación.

Incluso antes del reporte, la semana pasada el Vaticano designó al arzobispo Charles Scicluna para que fuera a Santiago y recabara el testimonio de las víctimas y de otras personas con información referente a Barros. En principio, Scicluna preveía entrevistar a Cruz por Skype, ya que reside en Filadelfia, pero lo llamó el martes "en nombre del papa" y le preguntó si podían verse en persona, dijo Cruz a la AP el miércoles. Su reunión está prevista para el 17 de febrero en Nueva York, donde Cruz tiene que estar ese día por razones de trabajo, según dijo.

"Creo que este cambio de actitud del Vaticano es producto del remezón que ocasionó la nota de Associated Press", dijo Cruz. Destacó que aprecia el gesto de Scicluna como una señal de que el Vaticano toma su testimonio con seriedad. "Veo una buena disposición que se tomen en serio no solo mis declaraciones, sino también las declaraciones de todos los que están desesperados viviendo la angustia del abuso sexual y que la Iglesia (católica) no haga nada", afirmó.

Prestigio Scicluna se negó a hacer declaraciones: Scicluna se negó a hacer declaraciones: ⇒ Durante más de una década, Scicluna fue el principal investigador de delitos sexuales del Vaticano. ⇒ Y adquirió prestigio al enfrentar a la máxima jerarquía eclesiástica para sancionar al cura pederasta Marcial Maciel, fundador de la congregación Legionarios de Cristo, quien fue protegido.

Caso. Juan Carlos Cruz, es una víctima chilena de abusos sexuales de sacerdotes, que pidió hablar con el papa Francisco. (AP)

