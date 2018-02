Pagarán esta semana a aspirantes a policías

TORREÓN, COAH.-

El secretario del Ayuntamiento, Sergio Lara declaró que esta semana quedará resuelto la falta de pago para los aspirantes a policías municipales que se capacitan en la Academia.

Pero ahora dice que de los 120 en proceso de Formación Inicial, no todos van ser sometidos a los Exámenes de Control y Confianza, pues por ahora se les hará un "prefiltro".

"Los prefiltros es lo que nos va a arrojar la cifra de cuáles van a ir a Saltillo".

La semana pasada, tanto él como el titular de la Policía de Torreón estuvieron en el C-3 de Ramos Arizpe tratando las fechas para estos exámenes y programar el envío de personas.

Expresa que "la integración a la Dirección de la Policía es un proceso largo y costoso... la capacitación hay que revisarla para evitar estar enviando y enviando gente a que se examine y luego de que 100 pasen sólo 10, es un costo elevado".

Después de que el mes pasado, respecto al reclutamiento de aspirantes a policías, Sergio Lara minimizó la necesidad de practicar los exámenes de Control y Confianza antes de comenzar la capacitación y afirmó que no había ley que indicara el orden del procedimiento, ahora se desdice. Declaró que "hay que seguir un procedimiento que obliga a que hay que observar a través de las leyes para no incurrir en una violación".

Informó que "tuvimos una reunión con el director de Seguridad Pública, comisario, Primo Francisco García y el titular de la Academia (Néstor Villarreal), en estos días se regularizará esa situación".

Respecto a las quejas por la falta de pago, declaró que no se pueden llamar engañados. "Ya sabían ellos que suscribieron algún documento cuando ingresaron a cursar los preliminares de su formación para pasar los filtros y prefiltros que obligan. Y en ese sentido no hay nadie que se diga engañado por el tema en particular".

Indefinición Tanto pagos como la aplicación de exámenes. Tanto pagos como la aplicación de exámenes. ⇒ La meta es que haya nuevos agentes, pero depende de las evaluaciones de Control y Confianza. ⇒ Son las que legalmente permiten que ingrese un elemento a la corporación. ⇒ Según la Ley General del SNSP.

Modelo. Siguen las capacitaciones para aspirantes a policías municipales. En tanto, no hay fecha para los exámenes.

