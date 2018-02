Super Bowl LII, el menos visto en años

EFE

- Mientras los Eagles de Filadelfia, nuevos campeones de la Liga Nacional de Futbol Americano (NFL), tras vencer la pasada noche 41-33 a los Patriots de Nueva Inglaterra en el Super Bowl LII, eran recibidos como héroes en su ciudad, la cadena de televisión NBC recibió las malas noticias de una perdida del 7.1 por ciento de audiencia.

A pesar que el partido fue considerado como uno de los mejores en la historia de la NFL, el Super Bowl LII, que se disputó en el U.S. Bank Stadium de Minneápolis, que tanto alcanzó el máximo de su capacidad de espectadores, dejó un promedio de audiencia de 103.4 millones de telespectadores, de acuerdo a la compañía Nielsen.

La audiencia fue la más baja para un Super Bowl desde la edición XLIII (Pittsburgh Steelers frente a Arizona Cardinals), disputada en el 2009, que dejó un promedio de 98.7 millones.

La perdida de audiencia del en el Super Bowl es vista como el resultado final de todo lo que ha sucedido durante la temporada regular en la competición de la NFL, con las protestas permanentes de los jugadores que se arrodillaban durante la entonación del himno nacional para denuncia la injusticia racial y violencia policial. Los 103,4 millones espectadores se coloca por detrás de los últimos ocho Super Bowls que se han disputado y también fue inferior al capítulo final que dejó 106 millones de personas que lo vieron en 1983.

El triunfo histórico logrado por los Eagles, el primero que conseguían en sus tres visitas al Super Bowl, al final no generó el interés que se esperaba y estuvo muy lejos de los 111,3 millones de audiencia que dejó el año pasado la edición 51 que se disputó en el NRG Stadium de Houston y que ganaron los Patriots en la prórroga por 34-28 a los Falcons de Atlanta.

La audiencia del Super Bowl LI fue la más vista en la historia del Super Bowl. Los directivos de la cadena NBC, a pesar de la perdida de audiencia, consideraron que el espectáculo deportivo y musical del Super Bowl sigue siendo el de mayor interés que hay en Estados Unidos.

"Con un audiencia top-10 de todos los tiempos, el Super Bowl una vez más demostró que es la propiedad más dominante y consistente en televisión", declaró Mark Lazarus, presidente de transmisiones y deportes de NBC, a través de un comunicado. "Todo el equipo de trabajo hizo una gran labor".

El duelo de la pasada noche que tenía el aliciente deportivo de ver a los Patriots buscar su sexto anillo de campeones en 16 años y a los Eagles el primero de su historia en 58 años, además de la venganza de haber perdido el segundo que jugaron, el XXXIX, en el 2005, ante el equipo de Nueva Inglaterra (24-21), no defraudó.

Precisamente, la cadena NBC recordó que en comparación con el primer duelo entre ambos equipos, el incremento de audiencia fue del 20 por ciento, después que en el 2005, la audiencia de televisión fue de 86 millones.

El área de Buffalo fue el mercado de audiencia que tuvo el porcentaje más alto de espectadores, con 56.4 por ciento, que siguieron el duelo entre los Eagles y los Patriots. El área metropolitana de Filadelfia dejó un 56.2 por ciento de audiencia, el de Boston fue algo inferior, tercero, con un 55.9 por ciento y el local de Minneapolis-St. Paul tuvo el 54.9 por ciento.

Mientras los organizadores del Super Bowl confirmaron la asistencia de más de un millón de personas a todas las actividades que se desarrollaron durante la celebración de la semana dedicada al mayor evento deportivo del año en Estados Unidos.

Además de la llegada de 125.000 visitantes a Minneápolis y St. Paul que estuvieron un promedio de cuatro noches en los hoteles con un gasto promedio de 605 dólares por día.

Los ingresos económicos que dejó el Super Bowl LII, a pesar de las malas condiciones climatológicas que se dieron en los últimos días en toda el área, estuvieron cercanos a los 400 millones de dólares.

Los libros de apuestas de Las Vegas también dejaron unos ingresos récord de 158,58 millones de dólares, 20 más de los que tuvieron el año pasado para el partido del Super Bowl LI, y unas ganancias de 1,1 millón de dólares.

La fiesta ahora estará en Filadelfia, donde el próximo jueves habrá un desfile en honor de los nuevos campeones de Super Bowl, mientras en Boston, esta vez el regreso de los Patriots ha estado envuelto en la polémica con la decisión del entrenador en jefe Bill Belichick de no sacar al esquinero titular Malcolm Butler.

Belichick ha defendido dejarlo fuera de la formación titular como una decisión de equipo, pero todas las críticas están en su contra y el jugador, que será agente libre, no seguirá más con los Patriots.

"No se trató de ningún castigo fue una decisión que al final me tocó tomar a mi y como siempre lo hice buscando lo mejor para el equipo", destacó Belichick. Butler, que fue el héroe que les dio el triunfo en el Super Bowl del 2015 (XLIX) cuando ganaron por 28-24 a los Seahawks de Seattle, al concluir el partido ante los Eagles dijo que con el en el campo el equipo no hubiese perdido.

- El peor caso de abuso sexual en la historia del deporte concluyó ayer con una tercera prolongada sentencia en prisión para Larry Nassar, mientras que sus víctimas prometieron seguir luchando por encontrar culpables en un caso que sacudió al mundo de la gimnasia y provocó alarma sobre la cultura de hermetismo en el deporte.

Las investigaciones sobre la conducta de Nassar continuarán incluso después de que el médico sea encarcelado, y posiblemente se extiendan durante años.

"Ya nos hicimos cargo de un perpetrador. No nos hemos hecho cargo de los sistemas que le permitieron prosperar", dijo Rachael Denhollander, quien en 2016 presentó un reporte a la policía sobre cómo Nassar había abusado sexualmente de ella 16 años atrás, cuando tenía 15 años.

La sentencia más reciente es de 40 a 125 años de prisión por abusar de jóvenes atletas en Twistars, un centro gimnástico de alto rendimiento en Michigan. La condena es más bien simbólica debido a que Nassar, quien se declaró culpable, tiene garantizado pasar el resto de su vida en prisión. Antes de cumplir con sus dos sentencias estatales, el médico de 54 años de edad primero debe completar una cadena de 60 años de cárcel por cargos federales de pornografía infantil.

Más de 250 mujeres y niñas declararon en dos cortes de Michigan durante los 10 días de litigio. El enfoque se trasladará pronto a las demandas y las múltiples investigaciones a las acciones de Nassar y aquellos con los que trabajó en la Universidad Estatal de Michigan y USA Gymnastics, el órgano rector de la gimnasia estadounidense.

Dichas indagaciones incluyen la presencia de un fiscal especial y una pesquisa legislativa en Michigan, un despacho legal que investiga a la Comisión de Gimnasia de Estados Unidos y una revisión por parte de los Rangers de Texas a las acusaciones de que Nassar agredió sexualmente a algunas de las mejores gimnastas del mundo durante entrenamientos en un rancho al sureste de Huntsville.

La NCAA ha indicado la posibilidad de investigar posibles violaciones a las reglas relacionadas con los delitos de Nassar. El departamento de Educación ya revisa la manera en que la Universidad Estatal de Michigan manejó las denuncias contra Nassar. Y el Congreso investiga a USA Gymnastics, la universidad y a la comisión.

Larissa Boyce, otra gimnasta adolescente en 1997, reportó a Nassar ante el entonces entrenador de gimnasia de Michigan State, pero el caso no se investigó hasta 2004 cuando otra joven presentó una denuncia a la policía. Incluso después de eso, el reporte no derivó en cargos penales.

"Siento que me quitaron un peso de encima", dijo Boyce sobre la sentencia más reciente a Nassar. "Finalmente ya no tendré que verlo en la corte".

Boyce dijo que espera que la universidad y USA Gymnastics "le muestren al mundo como se pasaron por alto los actos de Nassar, los errores que cometieron, para que otras personas puedan verlos y realizar los cambios que sean necesarios para que esto no ocurra nunca más".

Katie Black, estudiante en Michigan State que dijo que Nassar la agredió sexualmente cuando era más joven, volvió para la sentencia después de declarar el viernes ante la corte.

"Siento, casi, que puedo cerrar este capítulo, que todo esto ya terminó y que se atenderá la situación", dijo Black.

La semana pasada Nassar escuchó declaraciones de 48 víctimas durante dos días y estuvo a punto de ser atacado por el padre de tres hijas, que dijeron que fueron agredidas.

La conducta de Nassar "ha arrebatado a estas niñas y mujeres una de las cualidades humanas más importantes: la confianza", escribió la jueza Janice Cunningham.

